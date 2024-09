เครื่องสำอาง PURE CARE BSC โดย ดร.จันจิรา จันทร์โฉม ผู้บริหารส่วนงานบริหารแบรนด์ Cosmetic และดารนี มาตาแก้ว ผจก.ผลิตภัณฑ์ PURE CARE BSC รับ 2 รางวัลยิ่งใหญ่แห่งปี รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2024” และรางวัล The Best Of Daily Beauty 2024 by Daily News



เตรียมฟินกับคอนเสิร์ต นนท์ ธนนท์, เดอะทอยส์ และวงมีน กลางกรุง ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ท่ามกลางแสงสีเสียงอลังการ “Cenzonic Concert” Citi Pop Vibes วันที่ 11 ต.ค. 67สำรองบัตรที่ Application The Concert หรือ https://bit.ly/cenzonicbkk บัตรนั่ง 2,900/2,400 บาท บัตรยืน 1,500 บาท พร้อมลุ้นรางวัลห้องพักสุดหรู



ดร. สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) หรือ MGC-ASIA จับมือ สยามพารากอน จัดงานประจำปี ‘MGC-ASIA MOBILITY EXPO 2024’ ยกทัพยนตรกรรมครบทุกแบรนด์มาจัดแสดง พร้อม ‘The Ultimate Deals of the Year’ ข้อเสนอพิเศษ วันที่ 11-15 ก.ย.นี้ ที่สยามพารากอน