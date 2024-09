นายกรัฐมนตรีแห่งภูฏาน ร่วมงานเลี้ยง A Special FBX Event

ดาโช เชอริง ต๊อบเกย์ นายกรัฐมนตรีแห่งภูฏาน ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำสุดพิเศษ A Special FBX Event จัดโดย มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ กลุ่มนักธุรกิจครอบครัวไทยสมาชิกของ Family Business Exponential และ สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อแนะนำโครงการ “เกเลพู เมืองแห่งสติ” (Gelephu Mindfulness City) โดยมี เคานต์เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส, หม่อมบงกชปริยา ยุคล ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน และ ม.ร.ว. ปรียนันทนา รังสิต ร่วมงาน ณ ห้องบอลลูมใหญ่ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ



เซวา ไทยแลนด์ (SEWA Thailand) ฉลองปีที่ 9 ‘เซวา อินซัม เอสเซนส์’ ด้วยแคมเปญ ‘It’s my time, It’s my turn’ A New Era of SEWA กับการปรับสูตร ‘SEWA INSAM ESSENCE Cellxosome™' น้ำตบโสมแดงสูตรใหม่จากสารสกัดโสมแดงอายุกว่า 6 ปี และสารสกัดที่หายากกว่า 20 ชนิด ผสานกับนวัตกรรมเซลโซโซม ที่มาจากการสกัดสเต็มเซลล์ของ Centella Asiatica Stem Cellxosome เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวในไทยจากเกาหลี



“จระเข้” ขอเขย่าวงการสีเมืองไทย ส่ง ดร. จิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์ ผช.กก.ผจญ.อาวุโส บจก.จระเข้ คอร์ปอเรชั่น นำทัพผู้บริหาร เปิดตัว “SEE Jorakay Flagship Store” ลุคใหม่สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรก! ปักธงอาณาจักรสีจระเข้ สีพรีเมียมทาอาคาร สีสร้างลายและบริการครบวงจร ที่ SEE Jorakay Flagship Store ณ สำนักงานใหญ่ บจก.จระเข้ คอร์ปอเรชั่น บนถนนกรุงเทพกรีฑา จ.กรุงเทพฯ



กวิตา พุกสาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.สตอรี่ล็อก, เปรมวิชช์ สีห์ชาติวงษ์ กรรมการและผู้ก่อตั้ง บจก.สตอรี่ล็อก ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อุ๊คบี กรุ๊ป พร้อมด้วย ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน นักแสดงหนุ่ม ร่วมงานแถลงข่าว ฉลองครบรอบ2 ปี ปิ่นโต อีบุ๊กแพลตฟอร์มร้านหนังสือออนไลน์จากเครือStorylog ณ LIDO Connect Hall 2



ศูนย์การค้าเมกาบางนา สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม จับมือ บจก.วิคตอรี่ พาร์ทเนอร์ส เจ้าของลิขสิทธิ์เอ็กเซ่พรีเมียร์ไทยแลนด์ ผู้จัดการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ3X3.EXE PREMIER THAILAND 2024 เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนและนักเรียน ร่วมเวิร์กชอป เรียนรู้ฝึกฝนการเล่นบาสเกตบอลประเภท3 คน โดยโค้ชมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ปลูกฝังการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา



คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) จับมือBarbie ฉลองครบรอบ 65 ปีตุ๊กตาบาร์บี้ ด้วย Krispy Kreme x Barbie 4 หน้าใหม่ ทั้ง บาร์บี้ สวีท65 ปี โดนัท โดนัทเคลือบดาร์กช็อกโกแลต โรยเบิร์ทเดย์ สปริงเคิลหลากสี, บาร์บี้ พิงค์ โดนัท แว่นกันแดดสุดชิคของบาร์บี้ พร้อมบัตเตอร์ครีมสีชมพู และเกล็ดน้ำตาลวิบวับ, บาร์บี้ เบอร์รี ครีม โดนัท สอดไส้สตรอเบอร์รีครีม ท็อปด้วย ไดมอนด์ เกลซ ไวท์ และบาร์บี้ ฮาร์ต ปิดท้ายด้วย มาลิบู ดรีม ปาร์ตี้ โดนัท สอดไส้ครีม เคลือบช็อกโกแลตสีฟ้า ตกแต่งด้วยครัมเบิ้ลเป็นหาดทราย และดรีมเฮ้าส์บาร์บี้ ตั้งแต่3 ก.ย.-7 ต.ค.67