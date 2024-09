3 เครื่องดื่มสร้างประสบการณ์ใหม่สุดพิเศษเมื่อ ME CARE GROUP X คาเฟ่ดอยตุง

เทรนด์การบริโภคเครื่องดื่มเสริมอาหาร(Functional Drinks) กำลังมาแรงเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเติมสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มเติมเข้าไป จากการกินดื่มในแต่ละวัน เพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ เช่น การดื่มวิตามินเพื่อทดแทนวิตามินที่ขาดหายไป,การดื่มเวย์เพื่อเพิ่มโปรตีน,การดื่มไฟเบอร์เพื่อช่วยเรื่องระบบขับถ่าย

ตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา การบริโภคสิ่งเหล่านี้ ส่งผลให้ตลาด Functional Drink เติบโตอย่างก้าวกระโดดตามเทรนด์การดูแลสุขภาพของคนในปัจจุบันล่าสุดในปี 2567 นี้ ME CARE GROUP อาหารเสริมที่ผลิตและนำเข้าตรงจากประเทศเยอรมนี ได้ร่วมมือกับทาง คาเฟ่ดอยตุง บุกตลาดเครื่องดื่มใหม่ๆ เอาใจสายชอบทานกาแฟ ชาเขียว และสำหรับใครที่ไม่อยากทานคาเฟอีนก็ยังมีเมนูน้ำผลไม้อีกด้วย โดยทั้ง 3 เมนูที่กล่าวมาส่วนผสมหลักก็คือ ME CARE IMMUNE PLUS มีวิตามินถึง 5 ชนิด วิตามินC , วิตามิน D3, แร่ธาตุซีลีเนียม, แร่ธาตุสังกะสี และ อินูลิน(กากใยธรรมชาติ) ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทั้งระบบ

นอกจากนี้ดอยตุงมีการปลูกเมล็ดกาแฟเอง และยังอยากส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่มีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับ ME CARE GROUP ที่ปรารถนาให้ทุกคนในสังคมมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน จึงเกิดการร่วมมือกันในการนำผลิตภัณฑ์ของทั้ง 2 แบรนด์มาสร้างเป็นเมนูที่เอาใจสายรักสุขภาพ





1.BLACKCURRANT SLUSH (ราคา 135 บาท) เครื่องดื่มที่ออกแบบมาสำหรับคนไม่ชอบดื่มชา กาแฟ แต่ชอบดื่มน้ำผลไม้ โดยจะมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ME CARE ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทั้งระบบ และน้ำเชื่อมกลิ่นพีชที่ให้ความหอม สดชื่น

2.BLACKCURRANT AMERICANO SLUSH (ราคา 155 บาท) เครื่องดื่มเอาใจสายดื่มกาแฟ ด้วยความลงตัวของเมล็ดกาแฟสสุดพรีเมี่ยมจากดอยตุง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ME CARE ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทั้งระบบ ท็อปด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นพีช เพิ่มความหอม สดชื่น และกาแฟสกัดเย็น

3.BLACKCURRANT GREEN TEA SLUSH (ราคา 155 บาท) เครื่องดื่มเอาใจสายชอบดื่มชาเขียวที่เข้มข้น ตัดกับความหอมของน้ำเชื่อมกลิ่นพีช และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ME CARE ที่ช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดี

อยากลิ้มลองความอร่อย สดชื่น และความแปลกใหม่ ไปลองเมนูสุดพิเศษได้ที่คาเฟ่ดอยตุง ทั้ง 7 สาขา ได้แก่ ดอยตุง สำนักงานใหญ่พระรามสี่ , SCB Park , ธนาคารกรุงศรีพระราม 3 , ธนาคารกรุงศรีเพลินจิต , แฟชั่นไอซ์แลนด์ , โรงพยาบาลศิริราช และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพลิดเพลินกับรสชาติกาแฟคุณภาพสูงจากดอยตุง ซึ่งปลูกด้วยความรักและการอนุรักษ์ป่าและสัมผัสคุณค่าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ ME CARE ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน แล้วมามีสุขภาพที่ดีพร้อมกับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไปด้วยกัน