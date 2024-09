ซิติเซน 2 ซีรีส์ประดับเพชรสุดหรู

ซิติเซน (CITIZEN) เผยโฉมนาฬิกาซีรีส์ใหม่ 2 ดีไซน์ 2 สไตล์ ฉลอง 100 ปี นาฬิกาเรือนแรกของแบรนด์ อย่าง “Series 8 880” สำหรับบุรุษ ผลิตเพียง 2,200 เรือนทั่วโลก และ CITIZEN L Round Collection Layers of Time ดีไซน์ลักชัวรี ประดับเพชร สำหรับสุภาพสตรี ผลิตเพียง4,200 เรือนทั่วโลก

CITIZEN Series 8 880 Limited-edition หน้าปัดถูกรังสรรค์ขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจจาก Mother of Pearl with Blue Gradation สายและตัวเรือนผลิตจากวัสดุสตีลสีทูโทนเทาและฟ้า สายนาฬิกาเชื่อมแบบไร้รอยต่อสุดหรู กลไก GMT Function แสดงเวลา 2 Time Zone หน้าปัด Sapphire glass กันน้ำลึก 100 เมตร ใช้งานได้ถึง 50 ชั่วโมง ฝาหลังแบบใสเผยให้เห็นการขยับของนาฬิกา

CITIZEN L Round Collection Layers of Time พาสำรวจความน่าอัศจรรย์ใต้พื้นโลก ผ่านนาฬิกาผู้หญิง ROUND Collection ในธีม Layers of Time หน้าปัดได้แรงบันดาลใจจาก Layers of Time ลายชั้นของหินและแร่ธาตุที่ทับซ้อนกันเห็นชั้นสีงดงาม สู่หน้าปัดสีดำไล่เฉดสีน้ำเงิน-เขียว ผสานลวดลายชั้นหินเสมือนดอกไม้กำลังเบ่งบานใต้พิภพ ทำจากโพลีคาร์บอเนตที่ผ่านการรีไซเคิล 100% ขอบตัวเรือนและมาร์กเกอร์ประดับเพชรแท้ในตำแหน่ง 3, 6, 9 และ 12 นาฬิกา 8 เม็ด ตัวเรือน 29.5 มม. เม็ดมะยมดีไซน์มงกุฎสีน้ำเงิน สายผลิตจากสตีล สี Grey กลไกพลังงานแสง Eco-Drive