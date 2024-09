รวมพลคนมีสไตล์เปิดตัว Beyond The Vines

Beyond The Vines เปิดตัว “Beyond The Vines Design House” แฟล็กชิปสโตร์แห่งแรก ณ เซ็นทรัลเวิลด์ บนพื้นที่กว่า 3,500 ตารางฟุต กับดีไซน์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ผ่านสีสันที่สนุกสนานและการจัดวางที่น่าค้นหา โดยคู่สามีภรรยาชาวสิงคโปร์ Daniel Chew และ Rebecca Ting เจ้าแบรนด์ ชักชวนนักแสดง สโรชา จันทร์กิมฮะ, เบคกี้ รีเบคก้า, จิรัชพงศ์ ศรีแสง, บุ๊ค กษิดิ์เดช, ธิติยา จิระพรศิลป์, เพลินพิชญา โกมลารชุน, เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์ และ วรเมธ กอนุประพันธ์ รวมทั้งเหล่าอินฟลูฯ อาทิ พิมพ์เลิศ ใบหยก, ณัชชารีย์ กิจวิริยะธนโชติ, อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ, ปาวา นาคาศัย, คงศิลป์ ล้อเลิศรัตนะ และทิฆัมพร ศิริพรพันธ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง พร้อมเปิดตัวกระเป๋า Denim Dumpling Bag รุ่นใหม่ล่าสุด และคอลเลกชันเสื้อผ้าเรดี้ทูแวร์สไตล์ใหม่

Beyond The Vines Design House ออกแบบด้วยการเล่นกับรูปทรงเรขาคณิต สีสันโดดเด่น เส้นสายที่คมชัด ผสานความเรียบหรูและดิบเท่ โดยนำสแตนเลสขัดเงา ผนังคอนกรีตเปลือย EPDM ไม้อัดดิบ และกระเบื้องเงาสำหรับพื้น มาใช้อย่างลงตัว นอกจากนี้ ผิวกระจก กระจกไล่ระดับสี และแผ่นโพลีคาร์บอเนตใสสองชั้น อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ยังช่วยเพิ่มมิติและสัมผัสให้กับผนังด้วย

สำหรับบริเวณจัดแสดงกระเป๋ารุ่นไอคอนิก อย่าง “Dumpling Bag Series” ตกแต่งด้วยสี Engineer Blue ที่มีการเล่นกับวงกลมสองวงคล้ายคลื่นล้อมรอบพื้นที่ และในโซน Poofy รูปแบบอุโมงค์สร้างขึ้นจากแผ่นโพลีคาร์บอเนตใสสองชั้น เสาหลักทรงกระบอกผสานสแตนเลสขัดเงากับผ้าสักหลาดสีสันสดใส เชื่อมต่อกันด้วยโครงสร้างคล้ายบันได ที่จัดแสดงเสื้อผ้าเรดีทูแวร์สำหรับสตรี

โครงสร้างรูปแปดเหลี่ยมภายในชั้นลอย เป็นที่ตั้งของไลน์เดนิมสุดคลาสสิกล้อเล่นกับกระจกเอียง กระเบื้องสีดำมัน กับกระเบื้องสีสันสดใสในรูปทรงสนุกๆ ส่วนโซนของเด็กๆ ใช้บล็อกไม้ทรงเรขาคณิตซ้อนกันเป็นเสาหลัก พร้อมพื้นที่ออกแบบแอคเซสเซอรี่ด้วยตนเองเพื่อจับคู่กับกระเป๋าใบโปรด

นอกจากนี้ ยังได้ “พิม จงเจริญ” สร้างสรรค์ผลงานอินสตอลเลชั่นภายในพื้นที่ที่จัดแสดงสายโทรศัพท์ BTV-To-Go โดยใช้วัสดุไนลอนชนิดเดียวกันผสานกับแผงผ้าทอแบบแฮนด์เมด