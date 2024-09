Powerful ตั้งแต่รุ่นพ่อเป็น "นายพล" จนมาถึงคนดังปัจจุบัน

ในแวดวงสังคมบ้านเรา หากหนุ่มสาวคนไหนที่มีคุณพ่อเป็นท่านนายพล มักจะโดดเด่นและได้รับความสนใจ เพราะส่วนใหญ่ลูกนายพลมักจะได้ชื่อว่าเป็น ลูกคุณหนู นอกจากชาติตระกูลดี รวยทรัพย์มาตั้งแต่เกิดแล้ว ยังได้รับการศึกษาที่ดี แถมอยู่ในแวดวงสังคมไฮโซอีกต่างหาก วันนี้เลยรวบรวมบรรดาคนดังลูกนายพลมาให้ได้รู้จักว่ามีใครกันบ้าง?

เริ่มที่ “น้อยหน่า-สิริผกา กรรณสูต” ลูกสาวคนโตของ พลตำรวจตรี แสงสูรย์ กับพัฒนาวดี กรรณสูต จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารการโรงแรม จากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรอินเตอร์ และยังจบปริญญาโท ด้านการตลาดจาก University of Surrey ประเทศอังกฤษ อีกด้วย ส่วนลูกสาวคนเล็ก “ลูกตาล-สิรินดา กรรณสูต” จบปริญญาตรีจาก Bay Path College และต่อปริญญาโทที่ Boston College ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันแต่งงานแล้วทั้งคู่

มาถึง “มัดหมี่-พิมดาว พานิชสมัย” ลูกสาวคนโตของ พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กับเกล็ดดาว พานิชสมัย มัดหมี่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเอก Voice จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วน “มัดมุก-แพรดาว เหตระกูล” ผู้เป็นน้องสาว สำเร็จการศึกษาด้าน International Management จาก SOAS University of London ประเทศอังกฤษ สมรสแล้วกับ แดน เหตระกูล ลูกชายของผู้ก่อตั้ง นสพ.เดลินิวส์ (ปรีชาและปรียาพร เหตระกูล) มีบุตรชาย 2 คนคือ น้องไทคูณและน้องไทภูม

สำหรับราชสกุลยุคลฝั่ง “ท่านชายใหม่-พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล” ซึ่งสมรสครั้งแรกกับหม่อมศิริพร ยุคล ณ อยุธยา (เสนาลักษณ์) ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งมีโอรส-ธิดา 2 คนคือ คุณชายเหมา-ม.ร.ว. รังษิพันธ์ ยุคล และคุณหญิงแอร์-ม.ร.ว. จันทรลัดดา ยุคล ต่อมาได้เสกสมรสใหม่กับหม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา (ขัติยสุรินทร์) มีธิดา 2 คนคือ คุณหญิงแม้น-ม.ร.ว. แม้นนฤมาส ยุคล และคุณหญิงไหม-ม.ร.ว. จันทรนิภา ยุคล

ด้านฝาแฝดไฮโซ “พริม พิมพิศา กับ แพรว พิชามญช์” ลูกสาวคนสวยของ พลเอก พงศ์พิพัฒน์ กับ กรองกาญจน์ ชมะนันทน์ และยังมีน้องชายคนเล็ก “แพลน-ภาณุสิชฌ์ ชมะนันทน์” โดย พริมจบปริญญาตรี International Management & Finance จาก SOAS, University of London ประเทศอังกฤษ และปริญญาโท Digital Strategy for Enterprise จาก Columbia University สหรัฐอเมริกา ส่วนแพรวจบปริญญาตรี Interior and Spatial Design จาก University of the Arts London และแพลนจบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ SOAS University of London ประเทศอังกฤษ

นอกจากนี้ ยังมีบ้าน พลตรี หม่อมหลวงเพิ่มวุทธิ์ สวัสดิวัตน์ ที่มีบุตรธิดาถึง 4 คนคือ จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, กุณฑลทิพย์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา และจิรวุฒิ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

บ้านพลตำรวจเอก พจน์ บุณยะจินดา อดีตอธิบดีกรมตำรวจ กับคุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา ก็มีบุตรธิดา 3 คนคือ ดวงพร บุณยะจินดา, พอฤทัย บุณยะจินดา และพันกร บุณยะจินดา