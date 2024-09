“เจ้าชายแฮร์รี”ส่อแววไปไม่รอด เตรียมกลับมาตายรังที่อังกฤษ

โดยข่าววงในแจ้งว่า แฮร์รี่ต้องการใช้เวลาในสหราชอาณาจักรมากขึ้นในอนาคต และปรารถนาจะกลับไปใกล้ชิดกับคนในครอบครัว และกอบกู้ภาพลักษณ์ที่ถูกทำลายของเขาด้วย โดยเขาได้ติดต่อเพื่อนเก่าเพื่อให้ช่วยสนับสนุนเมื่อเขาหวนกลับมา ภายใต้สโลแกน ‘Bring Harry In From The Cold’

เขาต้องการคืนดีกับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 อีกทั้งเริ่มไม่พอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ชาวอเมริกัน และภาพลักษณ์ที่คนเหล่านั้นพยายามสร้างให้เขาเป็นในสายตาของสาธารณชน บวกกับความรู้สึกเหงาและเบื่อกับการที่ต้องเฝ้าดูสปอร์ตไลท์สาดส่องไปที่ภรรยา ที่กำลังสร้างอาณาจักรไลฟ์สไตล์แบรนด์ American Riviera Orchard และมีอีกหลายโปรเจ็ก ในขณะที่ตัวเองไม่มีสิ่งใดทำเลย นอกจากการจัดงาน Invictus Games ยามที่ไปปรากฏตัวออกสื่อก็ถูกเมแกนบดบังให้อยู่หลังเงา ซ้ำรอยความรู้สึกที่เขาคุ้นชินในฐานะที่เขาเป็น “น้องชาย” ของเจ้าชายวิลเลียม

การกลับมาคราวนี้เขาคาดหวังว่าจะได้รับการฟื้นฟูฐานะสมาชิกราชวงศ์ คะแนนนิยมกับสาธารณชน ทำตัวให้เข้าถึงได้ง่าย โดยกูรูแนะนำว่า ให้เรียนรู้จากเจ้าหญิงแอนน์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสมาชิกราชวงศ์อังกฤษที่ทรงงานหนักที่สุดมานานหลายปี และยังทรงเป็นที่รักใคร่ของผู้คน “ถ้าแฮร์รีกลับมาอังกฤษอย่างเงียบๆ ไม่โฆษณาตัวเอง ทำงานหนักโดยไม่ต้องทำตัวยุ่งยาก เขาก็อาจจะสามารถพิสูจน์ตัวเองและชนะใจคนอังกฤษได้อีกครั้ง