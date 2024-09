"แพร-พิมพิศา" สวีทสามีโชว์ซีนลูบท้อง! ประกาศข่าวดีเบบี๋มาแล้ว!

หลังจากสร้างความฮือฮากับการดองของสองตระกูลใหญ่ไปเมื่อปีที่แล้ว มาปีนี้สองคู่รักตระกูลดังอย่าง “แพร-พิมพิศา จิราธิวัฒน์” กับสามี “ประภู พรประภา” ก็ได้เวลาประกาศข่าวดีเพราะว่ากำลังจะมีทายาทของตัวเองแล้ว!

หลังจากที่รอจนแน่ใจว่ากำลังจะมีเบบี๋ตัวน้อยๆ ในท้องของสาวแพรแน่ๆ ทั้งสองจึงประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ในระหว่างที่กำลังท่องเที่ยวอยู่ที่ฮ่องกงว่า "Well, can't keep this little secret anymore. We can't wait to meet you baby" ด้วยความดีใจจนเก็บความลับนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว จึงต้องขอประกาศข่าวน่ายินดี และตอนนี้ทั้งคู่ก็แทบจะรอเจอเจ้าตัวน้อยไม่ไหวแล้ว! ซึ่งเบบี๋นั้นน่าจะมีกำหนดคลอดในช่วงเดือนธันวาคมเรียกว่าทันปีมังกรทองพอดี

ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่และสองตระกูลที่กำลังจะมีสมาชิกตัวน้อยมาเพิ่มด้วยค่ะ

#Gossip #CelebOnline #แพรพิมพิศา #ตระกูลจิราธิวัฒน์ #ตระกูลพรประภา #poohpearbear #DecemberBaby