สนุกกับสีสันThe Simpson กับทุกช่วงเวลาดีๆ

ซีซี ดับเบิลโอ (CC DOUBLE O) เปิดตัวคอลลาบอเรชันล่าสุด ที่หยิบลวดลายจากซีรีย์แอนิเมชั่นซิตคอมสัญชาติอเมริกันสุดคลาสสิก อย่าง "The Simpsons" มาถ่ายทอดลงบนแฟชั่นไอเทมคอนเซ็ปต์ "LET THE GOOD TIMES ROLL." ที่อยากให้ทุกคนสนุกไปกับสีสันและทุกช่วงเวลาดีๆ กับหลากหลายไอเทมที่สวมใส่ได้แบบเอวีเดย์ลุค จากลวดลายคาแรกเตอร์กวนๆ ของครอบครัว Simpson อาทิ เสื้อยืดทรงโอเวอร์โซส์สำหรับผู้ชายและผู้หญิง สกรีนลายกราฟิกสีสันสดใส กับตัวละครสุดโปรด อย่าง Bart, Lisa และ Marge หรือจะเป็น เสื้อ Pullover และ Hoodie อบอุ่นนุ่มสบาย และดูดีกับ แจ็กเกตลายปัก เสื้อเชิ้ตอ็อกฟอร์ดลายทางสีฟ้า ที่เพิ่มกิมมิกลายปักที่หน้าอก ด้วยคาแรกเตอร์ของ Bart ตอบโจทย์ในวันทำงาน พร้อมด้วยเสื้อสำหรับเด็กๆ ที่สวมใส่สบายและแฟชั่นแอคเซสเซอรี่ อย่าง หมวก กระเป๋า Tote bag หรือถุงเท้า