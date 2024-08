คนดังรังสรรค์เครื่องเพชรดีไซน์พิเศษ ฉลองเดือนแห่งวันแม่

โซเชียลไดมอนด์ (Social Diamond) อินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ Fine Jewelry ชั้นนำ จัดงานอีเวนต์สุดพิเศษ “Eternal Sparkle” ชวนแขกคนสำคัญสัมผัสความงามของจิวเวลรีและเครื่องเพชร ที่ผ่านการออกแบบอย่างประณีตและพิถีพิถัน พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันสุดพิเศษฉลองเดือนแห่งวันแม่ จัดแสดงเครื่องเพชรที่มีดีไซน์โมเดิร์น จากการผสมผสานเพชรสองรูปทรงอันแตกต่าง และนำมาประกอบรวมเป็นชิ้นเดียว โดยมีเหล่าศิลปินและเซเลบริตี อาทิ เบเบ้-ธันย์ชนก ฤทธินาคา, พลอย-พลอยพยัพ ศรีกาญจนา, เตยยี่-ประภัสสร กาญจนสูตร, พัดพัด-รัตน์ฟ้า ไชยชื่นจิตต์, พัชรีภรณ์ และพรรณพร วิกิตเศรษฐ์ ที่มาร่วมชื่นชมความเปล่งประกายผ่านเครื่องเพชรในงานนี้ ที่ โรงแรม Capella Bangkok

คอลเลกชันใหม่ล่าสุด Eternal Sparkle เป็นการนำเอาแล็บไดมอนด์มาออกแบบ และรังสรรค์ชิ้นงานเครื่องประดับ ด้วยการนำเพชรที่เจียระไนในรูปทรงที่แตกต่าง มาทำดีไซน์ใหม่เป็นชิ้นงานเดียว ภายใต้คอนเซ็ปต์ Mom & Me เพื่อร่วมฉลองให้กับเดือนแห่งวันแม่ปีนี้ และยังมีไฮไลต์เป็นนิทรรศการให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของแล็บไดมอนด์ โดยผู้ร่วมงานสามารถทำ Personalize Quiz ที่บอกได้ว่าเพชรรูปทรงไหนที่สื่อถึงบุคลิกและนิสัยของเราได้มากที่สุด พร้อมกับเวิร์กชอป อาทิ Touch-Up Station ให้สาวๆ เพิ่มความมั่นใจจาก Estée Lauder เอ็กซ์คลูซีฟทอล์กด้าน Personal Color Guide จาก Glow with Zepp, Hair styling ด้วยผลิตภัณฑ์จาก Fiona Franchimon กับ ปอ-ศจิกา ทองสุข, Gown Styling โดย Miss Modern, เวิร์กชอปจัดดอกไม้จาก For Love and Blooms, บูธ Calligraphy ลงบนการ์ดวันแม่จาก Lettering.in.the.Cloud ให้ทุกคนเพลิดเพลินไปกับเทรนด์ใหม่ล่าสุด ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้หญิงในโอกาสพิเศษนี้

ผู้สนใจร่วมงานได้ที่ Social Diamond Pop-Up Store เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2567