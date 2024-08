จิตวิญญาณแบบเซนของ “ถวัลย์ ดัชนี” ผสานการจัดสวนแบบญี่ปุ่น

ในโอกาสฉลองครบรอบ 12 ปี ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (Baandam Museum) ร่วมกับ สยามพิวรรธน์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมสืบเนื่องมากว่าทศวรรษ ล่าสุด พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ได้ร่วมกับ Wabisabi Spirit ในโปรเจ็กต์ Wabi-Sabi “THE SECRET JAPANESE GARDEN” Inspired by Thawan Duchanee “Back to the origins of Art & Nature“ Represented by Baandam Museum X Wabisabi Spirit เปิดประสบการณ์ใหม่จากผลงานศิลปะภาพฝีแปรงแบบฉับพลัน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีแห่งเซน ผสานกับธรรมชาติในรูปแบบการจัดสวนแบบญี่ปุ่น ด้วยผลงานศิลปะระดับมาสเตอร์พีซของศิลปินแห่งชาติชิ้นสำคัญ ที่ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อน ถอดรหัสการทำงานศิลปะ และเรียนรู้วิธีการออกแบบสวนในรูปแบบของ ถวัลย์ ดัชนี และผู้เชี่ยวชาญการจัดสวนญี่ปุ่นชั้นนำระดับโลก ภูริวัจน์ วรากิติยาวิโรจกุล CEO ของ Wabisabi spirit ที่จะพาไปเข้าถึงธรรมชาติในระดับ DNA และมารับพลังแห่ง The Years of Dragon ไปพร้อมกันกับของสะสมระดับ Museum piece ยุคเอโดะ อายุหลายร้อยปี ณ ชั้น 5 สยามพารากอน วันนี้-15 กันยายน 2567