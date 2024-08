ดิสนีย์เชิดชูเกียรติ 14 บุคคลเจ้าของตำแหน่ง Disney Legends คับคั่งไปด้วยดาราดัง

แขกพิเศษและคนดังร่วมสร้างความประหลาดใจอย่างชื่นมื่นแด่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติด้วยการสดุดีผลงานอย่างอบอุ่นใจและการแสดงชั้นเลิศตลอดค่ำคืน ณ ฮอนด้า เซนเตอร์ ที่ Anaheim Convention Center แขกผู้มีเกียรติร่วมปิดงาน D23 ที่ทุบสถิติตลอดสุดสัปดาห์ วันสุดท้ายเต็มแน่นไปด้วยการแสดงและประสบการณ์ที่พาดำดิ่งสู่อีกโลก

เย็นวันนี้ ในงานพิธีปิดสุดอลังการสำหรับงาน “D23: The Ultimate Disney Fan Event” ที่จัดมาตลอดสุดสัปดาห์อย่างยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ บริษัท เดอะ วอล์ท ดิสนีย์ เชิดชูเกียรติ 14 บุคคลเจ้าของตำแหน่งบทใหม่ของดิสนีย์ด้วยที่ได้จารึกผลงานอันเป็นมรดกล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ให้แก่บริษัทอย่างไม่มีวันลบเลือน ผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในปี 2024 นี้ได้แก่ Colleen Atwood, Angela Bassett, Martha Blanding, James L. Brooks, James Cameron, Jamie Lee Curtis, Miley Cyrus, Steve Ditko, Harrison Ford, Mark Henn, Frank Oz, Kelly Ripa, Joe Rohde และ John Williams

รางวัล Disney Legends เป็นประเพณีที่บริษัท เดอะ วอล์ท ดิสนีย์ดำเนินอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นเวลา 37 ปี โดยเริ่มต้นจากการเชิดชูเกียรติ Fred MacMurray (จาก The Shaggy Dog, The Absent-Minded Professor, The Happiest Millionaire) ในปี 1987 ซึ่งหากนับรวมผู้ได้รับเกียรติตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ จะพบว่ามีบุคคลผู้ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็น Disney Legend แล้วทั้งสิ้น 318 ท่าน อาทิ Tim Allen, Dame Julie Andrews, Howard Ashman, Kristen Bell, Robert Downey Jr., Annette Funicello, Whoopi Goldberg, Sir Elton John, Dame Angela Lansbury, George Lucas, Steve Martin, Alan Menken, Hayley Mills, Fess Parker, Ellen Pompeo, Robin Roberts, Robert และ Richard Sherman, Marty Sklar, Dick Van Dyke, Barbara Walters, Ming-Na Wen, Betty White และ Robin Williams

การเฉลิมฉลองในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการสานต่องานตลอดสองคืนก่อนหน้าที่เต็มไปด้วยการแสดงและประกาศต่าง ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจจาก Disney Entertainment และ Disney Experiences โดยตลอดสุดสัปดาห์นี้ แฟน ๆ นับหมื่นจากทั่วโลกได้สัมผัสกับตารางงานแสดงและประสบการณ์ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างพิเศษจากโลกของดิสนีย์ ยาวต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มงานจนจบงาน นอกจากนั้นแล้วในงานยังคับคั่งไปด้วยดาราดัง ประกาศต่าง ๆ เป็นที่สนใจของสื่อ และพื้นที่จัดแสดงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ D23 ซึ่งเป็นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ เพื่อให้แฟนๆ สามารถมีส่วนร่วมกับเรื่องราว ตัวละคร และแบรนด์ของดิสนีย์ที่เป็นที่รัก ภายใต้บรรยากาศที่โอฬารกว่าที่ใด ในแบบที่ต้องเป็นดิสนีย์เท่านั้นถึงจะจัดให้มีขึ้นได้