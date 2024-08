2 ศิลปินสุดป็อปแห่งยุค KAWS + Warhol ร่วมคอลแลปผ่านเสื้อยืด Uniqlo UT

ยูนิโคล่ (Uniqlo) เปิดตัวคอลเลกชันเสื้อยืด UT (Uniqlo T-shirt) ผลงานความร่วมมือระหว่าง Andy Warhol (1928 – 1987) ศิลปินผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการศิลปะในศตวรรษที่ 20 และ KAWS ศิลปินร่วมสมัยชื่อดัง โดยคอลเลคชันนี้นำเอาผลงานสุดไอคอนิกอันเป็นเอกลักษณ์จากศิลปินทั้งสองคนมารวมกันเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงผลงานของทั้งสองท่านได้มากยิ่งขึ้น สำหรับหนังสืออาร์ตบุ๊ค KAWS + Warhol จะวางจำหน่ายที่ร้านสาขาของยูนิโคล่ทั่วโลกและยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์ ก่อนการวางจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์

คอลเลคชัน UT KAWS + Warhol วางจำหน่ายเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ยูนิโคล่เท่านั้น ซึ่งคอลเลกชันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับ The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts ซึ่งสืบสานความยิ่งใหญ่ของ Andy Warhol ไปทั่วโลกผ่านการนำเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบสินค้าต่างๆ ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์กับยูนิโคล่ ผลงานการออกแบบในครั้งนี้มีความหลากหลาย ผ่านการรวมคาแรคเตอร์ยอดนิยมของ KAWS และงานศิลปะสุดโด่งดังของ Andy Warhol เข้าด้วยกัน

นอกจากเสื้อยืดแล้ว แคปซูลคอลเลกชันนี้ยังประกอบด้วย เสื้อสเวต เสื้อแจ็กเกต ถุงเท้า กระเป๋าสะพายไหล่ รวมถึงไลน์อัพเสื้อผ้าเด็ก ทำให้ทั้งเด็กๆ และผู้ใหญ่ทุกคนสามารถสนุกไปพร้อมๆ กันในโลกของ KAWS และ Andy Warhol

ทั้งนี้ ยังเปิดตัวอาร์ตบุ๊คก่อนใคร สำหรับนิทรรศการ KAWS + Warhol จะวางจำหน่ายล่วงหน้าก่อนการเปิดตัวปกติจากสำนักพิมพ์ ณ ร้านยูนิโคล่ทั่วโลก และยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์ โดยหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ผลงานศิลปะของ KAWS และ Andy Warhol เคียงคู่กัน ในลักษณะที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อน เนื้อหาสำคัญในเล่มประกอบด้วยบทสัมภาษณ์ของ KAWS บทความโดยนักประวัติศาสตร์ศิลป์และภัณฑารักษ์ รวมถึงภาพผลงานศิลปะจากนิทรรศการ ลูกค้าที่ซื้ออาร์ตบุ๊คจากยูนิโคล่จะได้รับกระเป๋าสะพายรุ่นลิมิเต็ด เอดิชันเป็นของขวัญพิเศษอีกด้วย