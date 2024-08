“วัลยา จิราธิวัฒน์” ชวนเชฟซีตรอง รังสรรค์เมนูล้ำค่าผลผลิตโครงการหลวง

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดไฟน์ไดนิ่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ The Royal Bistro, From Artisan’s Village to Heart of City ดื่มด่ำกับคอร์ส “Love in Full Bloom” อาหารเหนือฟิวชั่นแบบไทยทาเลียน (ไทย-อิตาเลียน) ยกระดับผลผลิตโครงการหลวง ปรุงอาหารเหนือรสจัดจ้านแบบมีชั้นเชิง นำเสนอผ่านคอนเซ็ปต์ ดิน น้ำ ลม ไฟ ด้วยเทคนิคไล่ระดับความเข้มของเครื่องเทศแต่ละจาน พร้อมกิมมิกน่าตื่นตาตื่นใจ โดย เชฟซีตรอง-วลาสุระ ณ ลำปาง ผู้ชนะมาสเตอร์เชฟอาหารไทย ซีซั่น 6 เป็นคิดค้นอาหารสูตรพิเศษที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีให้พสกนิกรนั้นเป็นดั่งผืนดิน แหล่งน้ำ สายลม และแสงแดด ที่ดูแลกล้าอ่อนให้เจริญเติบโตเป็นต้นไม้น้อยใหญ่ ผลิดอกออกผลมากมาย ในรูปแบบ Immersive Chef’s Table Experience นำความล้ำของเทคโนโลยีแสง สี เสียง มาเล่าเรื่องราวความรักที่ผลิดอกออกผล ให้ทุกท่านได้เก็บความประทับใจและความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน

ภายในงานนำโดย วัลยา จิราธิวัฒน์ และอิศเรศ จิราธิวัฒน์ ร่วมเปิดประสบการณ์กับมื้อแสนพิเศษ ซึ่งมี เชฟซีตรอง ตั้งใจครีเอทคอร์ส “Love in Full Bloom” ทุกเมนูนำวัตถุดิบโครงการหลวงมาปรุงเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น ผักสดจากยอดดอย, ปลาเทราต์, อะโวคาโด, แมคคาเดเมีย, มะเขือเทศเชอร์รี่, เนื้อสัตว์คุณภาพดีจากชุมชน และผลผลิตเมืองหนาวอีกมากมาย เพาะปลูกอย่างใส่ใจโดยพสกนิกรบนพื้นที่ห่างไกล ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ศิลปินโครงการหลวง” ที่มิใช่เก่งกาจด้านงานฝีมือ แต่ยังเป็นผู้รังสรรค์ผลิตผลที่สวยงามจากผืนดินสู่อาหารจานพิเศษ