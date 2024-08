คนดังฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยธรรมชาติ สัมผัสมหัศจรรย์ของหญ้ามอส

ดีวานา (divana) มุ่งมั่นสู่ความเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “divana foster longevity: to make humans live longer, healthier, and happier” ด้วยการคัดสรรพลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติ แต่ยังนำเสนอบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุด เปิดตัว Revital Moss Garden กลิ่นแรกจากคอลเลกชัน Phenomenon Collection - The Marvelous Nature ที่พร้อมนำพาไปสัมผัสกับปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้ง 8 ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยพลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติ ด้วยส่วนผสมของหญ้ามอสสีเขียว เปลือกยูคาลิปตัส และก้านดอกลาเวนเดอร์ ชวนให้รู้สึกสงบและสดชื่น มีชีวิตชีวา เหมือนดั่งผืนมอสที่ปกคลุม และสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าได้อย่างมหัศจรรย์

ภายในงานมี นิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ปวริศา เพ็ญชาติ, ขวัญข้าว เศวตวิมล, ณิชชา บุณยากร, ดร. ภาดาภัสสรณ์ ภาดาพิลาสธานันทร์ และประภาพรรณ ธีระพันธุ์ ฯลฯ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ พร้อมสัมผัส “กิจกรรมอาบป่า” ศาสตร์การบำบัดสุขภาพที่มีต้นกำเนิดจากญี่ปุ่น นำโดย ณิชา ศิรินันท์ ผู้ก่อตั้ง Forestory และได้รับ ANFT Certified Forest Therapy Guide อีกด้วย โดยมี ธเนศ จิระเสวกดิลก ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร บจก.ดีวานา โกลบอล ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

พร้อมด้วย 2 คนดังหัวใจสีเขียว มารีญา พูนเลิศลาภ นักเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม ผู้ก่อตั้งโครงการ SOS Earth ที่สร้างความเข้าใจให้แก่คนรุ่นใหม่ถึงป่าไม้และระบบนิเวศ และอเล็กซ์ เรนเดล ดารานักแสดงผู้สนใจสิ่งแวดล้อมและผู้ก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งสร้างความเข้าใจผ่านกิจกรรมแบบ Edutainment มาร่วมแชร์มุมมองและไอเดียในการทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น