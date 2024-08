“วิลเลียม จาฏามระ” ได้รับพระราชทานยศ “ร้อยตรี” หน่วยทหารรักษาพระองค์ของอังกฤษ

เป็นข่าวที่น่าภาคภูมิใจของคนในครอบครัวและคนรอบข้างที่ทราบว่า “วิล-วิลเลียม จาฏามระ” หนุ่มหล่อลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ได้รับพระราชทานยศ “ร้อยตรี” เป็น “ร้อยตรีวิลเลียม จาฏามระ” ในหน่วยทหารรักษาพระองค์ The Grenadier Guards แห่งกองทัพบกสหราชอาณาจักรแล้ว ซึ่งหลังจากเขาเรียนจบปริญญาตรีด้านกฎหมายจาก London School of Economics and Political Science หรือ LSE ที่ประเทศอังกฤษ ก็แอบซุ่มไปเรียนต่อที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์ สถาบันฝึกสอนทางการทหารของกองทัพสหราชอาณาจักรจนจบ แล้วเพิ่งได้รับการติดยศมาหมาดๆ

สำหรับหนุ่มวิลเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ “คุณหญิงฟิโนล่า จาฎามระ” ชาวอังกฤษ กับ “รศ.ดร.กฤษณ์ จาฎามระ” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งหลอดอาหาร อีกทั้งยังเป็นผู้บริหารศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นศูนย์มะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดในประเทศไทย และอดีตแพทย์หลวงประจำพระองค์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Cr.Dollar_rattakul