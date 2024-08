คนดังฉลอง 70 ปี “ชวนา” ชมของสะสมโบราณ พร้อมเครื่องประดับมาสเตอร์พีซล้ำค่า

อรุษา ศิริไกร แห่งแบรนด์ “ชวนา” (CHAVANA) จัดงานฉลองครบรอบ 110 ปีอย่างยิ่งใหญ่ กับนิทรรศการ ‘Timeless Treasures: From the Far East; Influence of Oriental Aesthetics’ ที่รวบรวมผลงานของสะสมโบราณและเครื่องประดับระดับมาสเตอร์พีซจากแบรนด์ “ชวนา” (CHAVANA) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมตะวันออก ที่สะท้อนความเป็นนิรันดร์แห่งความงดงามของศิลปะตามแนวโอเรียลทัลลิสม์ (Orientalism) ถ่ายทอดสู่เครื่องประดับอันล้ำค่าน่าสะสม

ภายในงานมีเหล่าเซเลบริตีชื่อดังตบเท้าเข้าร่วมคับคั่ง อาทิ สุพรทิพย์ ช่วงรังษี, อภินรา ศรีกาญจนา, ริก้า ดีล่า, ภิพัชรา แก้วจินดา, พิชชา ธนาลงกรณ์, สุฐิตา โชติจุฬางกูร, วัจณา เจริญสมสมัย, ปัณพัท เตชเมธากุล, โสภนา เลวิจันทร์, ฟ้า จักษุเวช, กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร, พรทิพย์ อรรถการวงศ์, พินรี สัณฑ์พิทักษ์, โชน ปุยเปีย และอีกมากมาย

“ชวนา” (CHAVANA) แบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงสัญชาติไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2014 โดยทายาทรุ่นที่ 4 ของต้นตระกูล อย่าง ‘เมี้ยนเต็ก’ (Mian Teck) ซึ่งเป็นร้านเครื่องประดับรุ่นบุกเบิกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1914 ร่วมยลโฉมเครื่องประดับระดับตำนานจากแบรนด์ “ชวนา” ในงานนิทรรศการ “Timeless Treasures” วันนี้-30 สิงหาคมนี้ ที่ Art Gallery ATT 19 ซอยเจริญกรุง 30