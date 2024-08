มณเฑียร ตันตกิตติ์ ร่วมงานประมูลแสตมป์ เหรียญ ธนบัตร วัตถุโบราณ

วิฑูรย์ เอื้อติวงศ์ ประธานบริษัท เอื้อเสรี คอลเลคติ้ง จำกัด จัดงานประมูลแสตมป์ เหรียญ ธนบัตร วัตถุโบราณ และของสะสมหายาก โดยมี มณเฑียร ตันตกิตติ์, ไอลดา บำรุงพฤกษ์ และสุภาพร เอื้อติวงศ์ มาร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์





***

อายลิ้งค์ วิชั่น นำโดย ประพันธ์ ผดุงเกียรติสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแว่นตาชั้นนำระดับโลกกว่า 20 แบรนด์ ผนึกกำลังร่วมกับ Marcolin Group (มาร์โคลิน กรุ๊ป) ผู้ผลิตแว่นตายักษ์ใหญ่ของประเทศอิตาลี จัดแถลงข่าวความร่วมมือครั้งสำคัญพร้อม launch event เปิดตัว 3 แว่นตาแบรนด์ไฮเอนด์ระดับโลก TOM FORD (ทอม ฟอร์ด) , ZEGNA (เซนญ่า) และ MAX MARA (แมกซ์ มาร่า) มาทำตลาดในไทย ยกระดับประสบการณ์การสวมใส่แว่นตาของลูกค้าให้ได้สัมผัสกับสุดยอดแว่นตาระดับโลก ที่ยังคงเอกลักษณ์คือความหรูหรา เร้าใจ ล้ำสมัย ฝีมือของนักออกแบบอิตาลี โดยมีผู้บริหารของ 2 ประเทศ พร้อมด้วยเซเลบริตี้คนดัง มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ , โต้ง ทูพี ,ครอบครัวทองเจือ ฯลฯ ร่วมงาน ที่ เกษร เออร์เบิร์น รีสอร์ท ชั้น 19 อาคารเกสรทาวเวอร์ ราชประสงค์





***

ซี อาเซียน (C asean) และ เครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย (TSCN) ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและ การหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ACSDSD) จัด C asean Forum หัวข้อ Pioneering the Future of ASEAN Green Procurement ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้ ASEAN Week 2024 ฉลองวาระครบรอบ 57 ปีการก่อตั้งอาเซียน ภายใต้แนวคิด “Shaping the Future of Sustainable ASEAN" โดยการสนับสนุนของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เวสต์ร๊อค (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ดร.สุวิทย์ มังคละ, พิษณุ สุวรรณะชฎ, จิระชัย ปั้นกระษิณ, สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ พร้อมด้วยวิทยากร Mr. Hari Ramalu Ragavan และ ดร.ฉัตรตรี ภูรัต ร่วมด้วย เศรษฐา ทวีศรี ณ ศูนย์ C asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower รัชดาภิเษก







***