ควงแขนคุณแม่ไปจิบชา Afternoon Tea สุดพิเศษในทีรูมสวยสะกด

จิม ทอมป์สัน ฉลองเดือนพิเศษแห่งความรักยิ่งใหญ่ของแม่ ชวนลูก ๆ ควงแขนคุณแม่ไปจิมชาพร้อมชิมขนมอร่อย ๆ ที่ The O.S.S. Room ห้องชายามบ่ายกับวิวริมน้ำและบ้านไทยแสนสงบกับสวนสวยร่มรื่น พร้อมเสิร์ฟเซต Afternoon Tea สุดพิเศษเฉพาะเดือนสิงหาคม ในสองคอนเซปต์ ทั้ง ‘Jim’s Mystery Box Grand Tea Experience’ และ ‘Jim’s Pinto’ นำเสนอเมนูคาว-หวานที่ครีเอตขึ้นใหม่ ให้เป็นมื้ออร่อยแทนใจเพื่อมอบโมเมนต์แสนอบอุ่นกับคุณแม่และครอบครัวตลอดเดือนสิงหาคม พร้อมชุดของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากจิม ทอมป์สัน ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2567

The O.S.S. Room ตั้งอยู่ที่ Jim Thompson Heritage Quarter ณ บริเวณชั้น 2 ของร้านอาหารไทย จิม ทอมป์สัน บนโลเคชันใจกลางเมืองแสนพิเศษที่พร้อมเติมเต็มทุกช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ ชวนเปิดประสบการณ์จิบชายามบ่ายกับเซตเมนู Afternoon Tea พิเศษที่ทีมเชฟรังสรรค์จากวัตุดิบโลคอลในคอนเซปต์ Jim’s Mystery Box เสิร์ฟในกล่องไม้สีแดงสุดพรีเมียม ตกแต่งด้วยลายพรินต์จากผลิตภัณฑ์ผ้าของ จิม ทอมป์สัน โดยเมนูคาวและหวานในกล่องสำหรับ 2-4 ท่านนี้เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์สนุกๆ ให้ทุกคนได้มาสัมผัสและลิ้มรส

พบกับไฮไลต์เมนูขนมคาว-หวาน 12 แบบในเซต อาทิ เมนูของคาวอย่าง Plah Crab and Lychee with Black Caviar เมนูทวิตส์จากสลัดปลาไทยคลาสสิกแบบดั้งเดิมผสมเนื้อปูและลิ้นจี่ ออนท็อปด้วยคาเวียร์ดำเบลนด์รสชาติคาวหวานอย่างลงตัวในคำเดียว OSS Pulled Pork Slider Tender มอบสัมผัสอร่อยเต็มคำด้วยเนื้อหมูดอยตุงคัดพิเศษจากนครราชสีมา เสิร์ฟในขนมปังข้าวเหนียวดอกอัญชันพร้อมหัวหอมดอง ตบท้ายด้วยเมนูขนมหวาน Thai Silk Custard Choux ชูสังขยาที่ตกแต่งหน้าด้วยซิลก์มอตต์ครัสต์ ให้รสสัมผัสหวานนุ่มละมุน Jasmine Sum Pun Nee ขนมสัมปันนีรสชาติไทยดั้งเดิม ครีเอตมาในรูปดอกมะลิสีฟ้าแทนความรักยิ่งใหญ่ของแม่ นอกจากนี้ The O.S.S. Room ยังนำเสนอเซตขนมในรูปแบบ Jim’s Pinto ที่เสิร์ฟในปิ่นโตแบบไทย ซึ่งประกอบด้วยเมนูจาก Jim’s Mystery Box สำหรับ 1 – 2 ท่าน

ร่วมสัมผัสประสบการณ์จิบชายามบ่ายแสนอบอุ่นในวันพิเศษของครอบครัวกับ Jim’s Mystery Box ในราคา 1,950++ บาท และ Jim’s Pinto ในราคา 950++ บาท พิเศษสำหรับเทศกาลวันแม่ตลอดเดือนสิงหาคม จิม ทอมป์สันยังเตรียมของขวัญวันแม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ได้แก่ เซตดอกไม้ผ้าจากจิม ทอมป์สัน และริบบิ้นผ้าไหมลวดลายสุดยูนีค มูลค่า 2,700 บาท สำหรับลูกค้าที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าและมียอดชำระ 4,000 บาท ขึ้นไปตลอดเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้น

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2567

โทร 0632730719

Facebook: The O.S.S Room

Instagram: theossroombangkok