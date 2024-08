เซ็นทรัลพัฒนา มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย

รุจิเรศ นีรปัทมะ ตัวแทนผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนา มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย 300,000 บาท ร่วมส่งเสริมและยกระดับกีฬาจังหวัดเชียงรายสู่ความเป็นเลิศ โดยมี เดช ใจกล้า อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ โดยมี ธนาพรรณ พงษ์พันธ์, สายัณห์ นักบุญ, วีรโชติ ถิรวายามกุล, สุภัทร อักษรแก้ว, ภาธร์ รังษีกุลพิพัฒน์ ,โชติศิริ ดารายน ร่วมงาน ณ เซ็นทรัล เชียงราย





***

อาจารย์สุมิตรา พงศธร เป็นประธานในงานเปิดตัวหนังสือภาพให้ความรู้ “ฉันปลอดภัย ฉันมีความสุข I Am Safe. I Am Happy” จัดทำโดย มูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม ศูนย์ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางการเรียนรู้แห่งแรกในประเทศไทย ร่วมกับ ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ณ The Botanical House



***

มร. ฮิโรโนริ มัทสุดะ ผอ.บจก.พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) นำทีมผู้บริหารพานาโซนิค ร่วมเปิดตัวผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟ.ซี. เตรียมสู้ศึก Thai League 2 ฤดูกาล 2024/2025 โดยมี วิทยา คุณปลื้ม ประธานสโมสรชลบุรี เอฟ.ซี. และจีระศักดิ์ โจมทอง ผอ.ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ สโมสรชลบุรี เอฟ.ซี. ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เล่นจากสโมสรชลบุรี เอฟ.ซี. ณ ศรีราชา ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล ศรีราชา จ.ชลบุรี





***

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เชิญพุทธศาสนิกชน ทำความรู้จักกับ ทาน ศีล ภาวนา ให้มากขึ้น กับหัวข้อธรรมะ “ทานมีศีลมาภาวนากำกับ” จากพระมหากิตติศักดิ์ (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนฯ ในกิจกรรม “ธรรมะในสวน” ธรรมยามเช้าเสาร์แรกของเดือน 3 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30-10.00 น. ณ โรงงานผลิตยาสูบ 5 สวนเบญจกิติ ฟรี!





***

เบญญาสิริณัฐ ธนพรโชคไชย ผจก.ส่วนโฆษณาและสื่อสารองค์กร บมจ.สหพัฒนพิบูล หรือ SPC เป็นประธานเปิดโครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น 2024” SAHAPAT ADMISSION ครั้งที่ 27 “ติว FEST FREE เวอร์” ให้ #DEK68 เจ๋ง IN YOUR WAY! เพื่อทบทวนความรู้ให้น้อง ม.ปลาย จัดขึ้น ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา





***

โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ พร้อมเพื่อนๆ ร่วมแสดงความยินดีกับ สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ กับตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ โดยมี สุพัตรา จิราธิวัฒน์, พญ. อภิรมย์ เวชภูติ, ศ.พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา, รศ.นพ. เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ และ นทพร บุญบุบผา ร่วมด้วย ณ ห้องอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์