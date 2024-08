โอปอล สุชาตา ร่วมอัปเดตนวัตกรรม “CFU Elife” ยกกระชับและปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัด

บริษัท เอสล่า จำกัด (AESLA) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านความงามและเวชสำอางชั้นนำอย่างครบวงจร ยังคงเดินหน้ายกระดับขับเคลื่อนวงการแพทย์ด้านความงามในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดงาน "The New Generation of High-Intensity Focused Ultrasound" เพื่อแนะนำนวัตกรรมความงามล่าสุด “CFU-Elife” จากแบรนด์ Biotec Italia เผยมิติใหม่แห่งการยกกระชับและปรับรูปหน้าในปี 2024 พร้อมเปิดโอกาสในการอัปเดตข้อมูลให้รู้เท่าทันนวัตกรรมที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ผ่านการแชร์มุมมองจากประสบการณ์ของแพทย์ด้านความงามชั้นแนวหน้าระดับประเทศ รวมทั้งการแชร์ทริคความงามแบบอินไซด์ของ “โอปอล - สุชาตา ช่วงศรี” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี 2024 ซึ่งงานจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องอาหาร Acqua Italian Fine Dining Restaurant

ท่ามกลางบรรยากาศการดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของงาน "The New Generation of High-Intensity Focused Ultrasound" ถูกเนรมิตขึ้นบนพื้นที่ของร้านอาหารอิตาเลียนชื่อดังใจกลางกรุงเทพฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่สอดรับกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ “Biotec Italia” ในงานจัดให้มีช่วงไฮไลต์อย่าง “Sharing Session” การแชร์ประสบการณ์และเทคนิคในการใช้งานเครื่อง “CFU-Elife” ของผู้ทรงคุณวุฒิ (KOL) จากวงการแพทย์ในด้านความงามของประเทศไทย ได้แก่ ผศ.พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์, ผศ.พญ.รัมภา หลินปิยวรรณ์, พญ.วรนรี วินะยานุวัติคุณ และ พญ.กรวิกกา พัฒนะปราน รวมทั้งอัปเดตเทรนด์ความงามที่สอดคล้องกับจุดเด่นของเทคโนโลยี “Centerless Focused Ultrasound” ทั้งในแง่ของหลักการทำงาน ประสิทธิภาพในการใช้งาน มุมมองด้านการศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์ รวมถึงมุมมองในการต่อยอดเชิงธุรกิจ

นอกจากบรรดาแพทย์ KOL ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้านความงาม คลินิกชั้นนำ สื่อมวลชน ที่ตอบรับเข้าร่วมงานอย่างมากมาย ภายในงานยังได้รับเกียรติจากแขกคนพิเศษ โอปอล - สุชาตา ช่วงศรี (Miss Universe Thailand 2024) ซึ่งมาร่วมพูดคุยในช่วง “Beauty Insightful Sharing” พร้อมด้วย ออกัส - วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์, แม่ปุ้ย - ปิยาภรณ์ แสนโกศิก และดีเจพุฒ - พุฒิชัย เกษตรสิน รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินงาน ซึ่งร่วมเติมเต็มให้บรรยากาศภายในงานมีสีสันและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ก่อนจะปิดงานด้วยช่วง “Lucky Draw, Best Dresses, and Wine Tasting” ประกาศรางวัลให้กับผู้โชคดีภายในงานเป็นการส่งท้าย

สำหรับนวัตกรรม “CFU Elife” จากแบรนด์ Biotec Italia เป็นนวัตกรรมยกกระชับและปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัด ช่วยมอบผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี “Centerless Focused Ultrasound” สามารถส่งพลังงานลงสู่ชั้นผิวที่ต้องการได้อย่างเฉพาะเจาะจง โดยสามารถส่งพลังงานลงไปได้ลึกถึงชั้น SMAS เพื่อการยกกระชับใบหน้าและกระชับเรือนร่างได้ในเครื่องเดียว ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความร้อนสะสมที่ผิวชั้นบน ลดความเสี่ยงในการเบิร์นของผิว ลดความเจ็บปวด

ตอบโจทย์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี “Easyzoom” สามารถกำหนดจุดโฟกัสได้อย่างแม่นยำและตรงจุด รวมถึงเทคโนโลยี “Easyflow” ที่ช่วยย่นระยะเวลาในการรักษา ทำให้สามารถรักษาได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงลดความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง และทำให้รู้สึกเจ็บน้อยลงอีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัท เอสล่า จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทางด้านความงามและเวชสำอางชั้นนำอย่างครบวงจร ได้แก่ Asclepion, Biotec Italia, Capillus, Cynosure, GME, Human Med, Hydrafacial, NoIR, SoftFil, Syris Scientific, Venus และ Zimmer โดยเอสล่าวางเป้าหมายในการร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต พร้อมส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านความงามไปสู่ผู้บริโภค รวมถึงการรักษารอยโรคในเชิงการแพทย์อย่างครอบคลุมและดูแลแก้ไขปัญหาด้านความงาม ด้วยการบริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยที่สุด โดยยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง มีจริยธรรม ช่วยสร้างประโยชน์ต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน