“เบียร์ ใบหยก” จับมือ 2 พันธมิตรดัง ปั้นธุรกิจอาหารน้องใหม่!

เพราะรักและหลงใหลในเรื่องอาหาร “เบียร์-ปิยะเลิศ ใบหยก” ทายาทรุ่นที่ 3 แห่งตึกใบหยก จึงก้าวสู่ธุรกิจอาหารจนประสบความสำเร็จ ล่าสุด ร่วมมือกับ 2 พันธมิตรดัง อย่าง อควา คอร์เปอเรชั่น และฟู้ด แฟคเตอร์ จัดงานเปิดตัว “FAB” Food Holding ยกระดับร้านอาหารหลากหลายแบรนด์ในไทย อาทิ เจ๊แดงสามย่าน, Ramen desu, Ikkousha Ramen, Sekai No Yamachan, Uchidaya Ramen, Santa Fe', Santa Fe’ EASY, เหม็ง แซ็ปนัว รวมกว่า 200 สาขา มาไว้ในที่เดียวกัน พร้อมเชิญชวนมาอร่อยกับทานอาหารที่คุ้นเคยให้พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยมีพาร์ตเนอร์คนสำคัญร่วมงาน อาทิ ภูริต ภิรมย์ภักดี กก.ผจญ.บจก.บุญรอด บริวเวอรี่ และ บจก.ฟู้ด แฟคเตอร์ และ ฉาย บุนนาค รักษาการประธานกรรมการบริหาร บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น หรือ AQUA นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวเปิดตัว FAB ยังมี ชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กก.ผจก.บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น, วรภัทร ชวนะนิกุล Chief Strategy Officer and Chief Financial Officer บจก.บุญรอดเทรดดิ้ง และพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ Chief Financial Officer บจก.บีเอ็นเอฟ โฮลดิ้ง, ม.ร.ว. จุลรังษี ยุคล, สุนทรี ใบหยก, จารุจิต ใบหยก, สะธี ใบหยก, พอใจ บุนนาค และพอเพียง บุนนาค ร่วมงาน

FAB เกิดจากการร่วมมือกันของ 3 บริษัท ได้แก่ F = Food Factors บจก.ฟู้ด แฟคเตอร์, A = AQUA บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น และ B = เบียร์ ใบหยก ซึ่งสะท้อนภาพแบรนด์คาแรกเตอร์หลากสไตล์ ที่มีทั้งโหมดสนุกสนานและจริงจังในการทำงาน ผ่านทีมผู้บริหารออกมาได้เป็นอย่างดี โดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่