เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ร่วมงานเปิดตัว VANS×SABOTAGE

เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผช.กก.ผจก.ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่, ชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริหาร และปฤณธร ศรีวิกรม์ รองประธานกรรมการบริหาร บจก.ไทย เอาท์ดอร์ สปอร์ต และ มาร์ค ออง นักออกแบบชาวสิงคโปร์ ร่วมงานเปิดตัว VANS×SABOTAGE ณ ร้าน VANS สาขา Siam Center โดยมี อัจนา รัตนะ, ปิยาพร ศิลปอวยชัย และ Esmond Wee ร่วมงาน





***

ดร.ชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ กก.ผจก.บจก.อ้วยอันโอสถ รับรางวัล Best of The Best จากงาน อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2567 ในฐานะที่ ‘อ้วยอันโอสถ’ ได้รับรางวัลประเภท สถานประกอบการดีเด่นด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมี สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล

จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี



***

สุพจน์ วงศ์จรัสรวี กก.บจก.ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด, มนาเทศ อันนวัฒน์ เพรสซิเดนท์ บจก.ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด เปิดตัวห้องรับรองสมาชิกบัตร ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ณ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ โดยมี พล.ต.ต. ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท กก.ผจก.บจก.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ และบุษกร ชวนะลิขิกร รอง ผอ.ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. ร่วมงาน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี