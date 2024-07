“ชนม์ทิดา อัศวเหม” ชวนพิมหลานพ่อเอ๋ ทำเสื้อสุขภาพจิตสุขภาพใจ

เพราะเรื่องที่สำคัญคือ สุขภาพจิตสุขภาพใจ “เพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม” ลูกสาวคนเก่งของ ตู่-นันทิดา แก้วบัวสาย กับชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “MATTERS” ตั้งแต่ปี 2566 คอลเลกชันหลักๆ ที่ผ่านมาก็จะเป็นเสื้อผ้าในแนว Sustainability

ในปี 2567 นี้ เธอจึงได้ออกคอลเลกชันใหม่ Mental Health MATTERS ที่เป็นการคอลแลบส์กันระหว่าง MATTERS กับ (pim)chology ของ “พิม อัศวเหม” นักจิตวิทยาสาวลูกพี่ลูกน้องของเธอเอง โดยพิมเป็นลูกสาวของ พูลผล อัศวเหม (พี่ชายของเอ๋ ชนม์สวัสดิ์) และประภาพร อัศวเหม พิมจบจิตวิทยาสังคม มาจากประเทศแคนาดา

คอลเลกชันนี้มาพร้อมรอยยิ้มเล็กๆ ของสองสาวที่ออกแบบมาเพื่อเน้นย้ำถึงความเป็นตัวตนของคุณ และเพื่อปลอบโยนคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก ขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายทางจิตใจได้ เป็นสเวตเชิ้ตรักษ์โลก 6 สี ในรูปแบบแห่งความสบายอย่างแท้จริง ที่มีข้อความภาษาอังกฤษปักไว้ที่อกเสื้อ 3 แบบ แต่ละแบบเน้นที่ปัญหาทางอารมณ์ในแต่ละวันที่แตกต่างกัน ส่วนบนแขนเสื้อจะมีข้อความภาษาอังกฤษเตือนใจว่า คุณจะผ่านความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไร

สีชมพู และเหลือง จะปักข้อความว่า Cute & Anxious (คนน่ารักมักคิดมาก) เพราะอาการวิตกกังวลทำให้เราพูดจาไม่น่ารักใส่ตัวเอง และทำให้เราไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของเรา เสื้อตัวนี้อยากเตือนคุณในวันเหล่านั้นว่า “หายใจเข้าลึกๆ…คุณทำได้” ไว้ที่ปลายแขน

สีน้ำเบจ และสีม่วง ปักข้อความ Easily Overwhelmed (ในวันที่เรื่องราวมันเยอะไปหมดจนหมดแรง) ส่วนปลายแขนจะมีข้อความที่บ่งบอกว่า ในวันที่เหนื่อยขอให้เสื้อตัวนี้ช่วยซับน้ำตา

สีขาว และสีฟ้า ปักคำว่า Just Out Here Practicing Self-love (เพราะการรักตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย) และที่ปลายแขนจะย้ำว่า การรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัว เสื้อตัวนี้สำหรับทุกๆ คนที่กำลังเริ่มที่จะรักตัวเอง

สองสาวย้ำว่า ก่อนดูแลคนอื่น อย่าลืมดูแลจิตใจตัวเองกัน และเสื้อของพวกเธอจะเป็นตัวช่วยเตือนใจตัวเองเบาๆ ในทุกครั้งที่สวมใส่

