เอไอเอ กรุ๊ป จัดงานประกาศรางวัล ผู้ชนะการแข่งขันโรงเรียนที่มีสุขภาพดีที่สุด ณ เมืองบาหลี

กลุ่มบริษัทเอไอเอ จำกัด จัดงานประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศระดับภูมิภาค ในการแข่งขัน AIA Healthiest Schools Competition ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมโซฟิเทล บาหลี นูซา ดัว บีช รีสอร์ต ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ AIA Healthiest Schools ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อปี 2565 เพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ วิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง สุขภาพจิตที่ดี และความยั่งยืนในหมู่นักเรียน อายุ 5-16 ปี จากโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งหมด 2,376 แห่ง ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในปี 2566/2567

สำหรับข้อมูลจากปีแรกของโครงการแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน โดยนักเรียน 92% พัฒนาความรู้เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ดี และ 88% ปรับปรุงพฤติกรรมที่ตั้งใจไว้เพื่อการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น โดยการแข่งขันทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับโรงเรียน นักการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนในการแบ่งปันแหล่งข้อมูล แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และจูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ

มร.สจวร์ต เอ. สเปนเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “การแข่งขัน AIA Healthiest Schools สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับภารกิจของเรา ในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เพื่อการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น เราภูมิใจที่การแข่งขันขยายขนาดและเพิ่มขีดความสามารถให้กับคนรุ่นต่อไป ในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในชุมชนทั่วเอเชีย

“เอไอเอในฐานะบริษัทประกันชีวิตและสุขภาพชั้นนำทั่วเอเชีย เรามุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีต่อสุขภาพให้กับลูกหลานของเรา เรายึดมั่นในเป้าหมายของเราที่จะดึงดูดผู้คนนับพันล้านคนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ยืนยาวขึ้น และมีชีวิตที่ดีขึ้นภายในปี 2573 ผ่านเป้าหมาย AIA One Billion ของเรา โดยโครงการ AIA Healthiest Schools เป็นตัวอย่างที่ดีของความมุ่งมั่นนี้ ผลงานที่โดดเด่นสำหรับการแข่งขันแสดงให้เห็นว่า มีหลายวิธีที่จะตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ การเงิน หรือสิ่งแวดล้อมของทุกคน”

พิธีมอบรางวัลในปีนี้เป็นการยกย่องผู้ชนะระดับภูมิภาค และผู้เข้ารอบสุดท้าย ผลงานที่ชนะได้รับการประเมินตามขอบเขตของงาน ระดับการมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่และนักเรียน ผลกระทบ และแผนการในอนาคต โรงเรียนที่ชนะได้รับเงินรางวัลรวม 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเร่งสร้างผลกระทบจากโครงการริเริ่มด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ โรงเรียน SK Putrajaya Presint 11(1) จากประเทศมาเลเซีย โดยโรงเรียนแห่งนี้ได้รับการยอมรับจากผลกระทบที่โดดเด่น ในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของนักเรียนผ่านแอปพลิเคชัน HELPIE ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้พัฒนาขึ้นจากนักเรียน โดยส่งเสริมการรับรู้ถึงความเครียดและมีฟีเจอร์แบบโต้ตอบ เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจอารมณ์ของตนเอง โรงเรียนวางแผนที่จะแบ่งปัน HELPIE กับสถาบันอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มใหญ่ขึ้น สามารถจัดการกับความเครียดและปรับปรุงสุขภาพจิตได้

สำหรับโรงเรียนจากประเทศไทย ที่เดินทางไปร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จ.ตาก ที่ชนะเลิศระดับประถมศึกษา จากประเทศไทย จากการดำเนินโครงการ Change for Good ที่นำสื่อการเรียนรู้จากโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้นักเรียนและชุมชนรอบๆ โรงเรียนมีสุขภาพดี และมีความสุขมากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการต่างๆ เช่น กิจกรรมอารยเกษตร กิจกรรมลานธรรม ลานปัญญา มุ่งพัฒนาจิตใจด้วยหลักธรรมทางศาสนา และศูนย์ทรัพยากรคืนชีพ ที่นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยการคัดแยกขยะมากกว่า 30 ประเภท

ส่วนโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา จากประเทศไทย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จ.ตาก ได้เดินทางไปร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคครั้งนี้ด้วย โดยใช้สื่อการเรียนรู้จากโครงการฯ เพื่อจัดกิจกรรม ประกอบด้วย B1. Better Food ที่ใช้เมนู Thai School Lunch และจัดอาหารกลางวันและนมให้นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ B2. Better Health ใช้แอปพลิเคชันก้าวท้าใจ ส่งเสริมการออกกำลังกาย B3. Better Mind ให้นักเรียนเลือกเรียนสิ่งที่ใช่ ถูกใจสิ่งที่ชอบ จาก 17 หลักสูตร B4. Better Surroundings ให้นักเรียนดูแลพื้นที่รับผิดชอบ คัดแยกและรีไซเคิลขยะ และ B5. Better Model ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ขยายจาก 4 แห่งเป็น 6 ตลาดในปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งประกอบด้วยออสเตรเลีย ฮ่องกง ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยจะขยายไปยังตลาด 8 แห่งในปีที่ 3 เพิ่มฟิลิปปินส์และศรีลังกา ทั้งนี้ หากโรงเรียนไหนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับโรงเรียนที่ชนะรางวัลและลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมกับโครงการระยะต่อไป คลิกได้ที่ ahs.aia.com