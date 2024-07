“หมาก-คิม” คู่รักหวาน นั่งแท่นพรีเซนเตอร์โชว์ฟันสวย

ยืนหนึ่งในใจคนดูแลปากและฟันตัวจริง! เดนทิสเต้ (Dentiste') แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากพรีเมียมระดับโลก ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ ยาสีฟัน Premium Care ที่สุดของผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากแบบพรีเมียม ที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย ทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาวนานถึง 12 ชั่วโมง โดยมีพรีเซนเตอร์คู่รักดาราสุดหวาน “หมาก” ปริญ สุภารัตน์ และ “คิมเบอร์ลี่” แอน โวลเทมัส เทียมศิริ จูงมือกันมาร่วมถ่ายทอดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ล่าสุดนี้ ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่

ศิวกร พิทยานุกุล ผู้บริหารแบรนด์เดนทิสเต้ (Dentiste') เผยถึงการเลือกพรีเซนเตอร์คู่รัก “หมาก” ปริญ และ คิมเบอร์ลี่ ซึ่งเป็นคู่รักดาราที่มีความเฮลท์ตี้มากที่สุดในปัจจุบัน รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่เฮลท์ตี้ (Healthy Relationship) ซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ ที่เน้นในเรื่องความสัมพันธ์ที่เป็นโมเมนต์ดี ๆ ระหว่างกัน พร้อมบอกเล่าถึงแนวคิดของภาพยนตร์โฆษณาชุดล่าสุด ว่า

“สำหรับเนื้อหาของภาพยนตร์โฆษณาชุดล่าสุด ที่นำเสนอโดยพรีเซนเตอร์คู่รักป้ายแดง “หมาก-คิม” ได้นำแนวคิดมาจากภาพยนตร์โฆษณาที่ดีที่สุดของ Dentiste' คือ 'หนังใบ้' ที่สะท้อนถึงปัญหาของคนที่นอนด้วยกันอย่างเข้าใจในเรื่องปัญหากลิ่นปากในตอนเช้า จึงอยากเน้นย้ำในจุดนี้เพื่อให้มีความแข็งแรงขึ้น ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้จึงได้รับการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบภาษาใบ้ ภายใต้แนวคิดและเนื้อหาซึ่งถ่ายทอดจากเรื่องราวของสามีและภรรยา ที่อยู่บนเตียงด้วยกันในตอนเช้า การได้แสดงความรักเล็ก ๆ น้อย ๆ คือสิ่งที่ดีที่สุด จึงไม่อยากให้เรื่องสุขภาพช่องปากมาเป็นอุปสรรคนั่นเอง”

ด้านพรีเซนเตอร์คู่ใหม่ล่าสุด “หมาก” ปริญ และ คิมเบอร์ลี่ เผยความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานกับ Dentiste' ในครั้งนี้ พร้อมเผยเคล็ดลับให้รักแน่นแฟ้น ว่า “เราทั้งคู่ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเดนทิสเต้ ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและฟันที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เราได้มีรอยยิ้มสวย ลมหายใจเฟรช ๆ และช่วยให้ฟันสวยแข็งแรงอยู่กับเราไปนาน ๆ ครับ” หมาก กล่าวพร้อมรอยยิ้มสวย

ส่วน คิมเบอร์ลี่ เล่าถึงการเติมความรักให้หวานฉ่ำว่า “เราสองคนชอบแสดงความรักต่อกัน ด้วยการจุ๊บกันตลอด ทุกเช้าและก่อนเข้านอน เพราะนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในชีวิตคู่แล้ว คิมและพี่หมากยังชอบรอยยิ้มของกันและกัน และแข่งกันอวดฟันสวยด้วยค่ะ”

พร้อมกันนี้ DENTISTE' ยังเตรียมชวนพรีเซนเตอร์คู่รัก “หมาก” ปริญ และ คิมเบอร์ลี่ ร่วมแคมเปญกิจกรรม 5 ภาษารัก (The Five Love Languages) ได้แก่ 1. Words of affirmation บอกรักด้วยคำพูด เช่น การบอกรัก การบอกคิดถึง คำพูดให้กำลังใจ คำชื่นชม 2. Quality time บอกรักด้วยการใช้เวลาหรือทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้าง Moment ที่ดี 3. Physical touch บอกรักด้วยสัมผัส การสัมผัสนั้นมีหลายระดับ เช่น การจับมือ การกอด 4. Acts of service บอกรักด้วยการทำอะไรบางอย่างให้ เป็นการกระทำที่มาจากใจของผู้ทำที่อยากดูแลอีกฝ่าย เช่น ทำอาหารให้ ช่วยถือของ ขับรถไปรับ-ส่ง และ 5. Receiving gifts บอกรักด้วยของขวัญ เช่น การให้ของขวัญในช่วงเทศกาล โอกาสสำคัญ หรือของฝากจากการท่องเที่ยว เพื่อส่งต่อพลังบวก พร้อมเชิญชวนให้คนในสังคมหันมารักกันทั้งประเทศอีกด้วย