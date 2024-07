มัดรวมลายปรินต์ไอคอนิกยอดฮิต จาก จิม ทอมป์สัน

เริ่มกันที่ลายผ้าสุดไอคอนิกลายแรก House on The Klong II ซึ่งเป็นซีรีส์ลายผ้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เปิดตัวกันไปเมื่อปี 2023 โดยรุ่นแรกได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านไทยริมน้ำ ส่วนปีนี้ จิม ทอมป์สัน นำเสนอลวดลาย House on The Klong II อินสไปร์มาจากแผ่นไม้แกะสลักในบ้านจิม ทอมป์สัน รวมถึงพืชพรรณหลากหลายชนิดในสวนรอบบ้านและบ่อปลาคาร์ฟแสนสงบ ลายปรินต์ House on The Klong II อยู่บนหลายไอเทม ทั้งเดรสยาวคอปกผูกเอวที่สามารถนำมาแมตช์ดัดแปลงเป็นเสื้อคลุมช่วยเพิ่มเลเยอร์ให้ลุคดูมีลูกเล่นมากขึ้น

ต่อกันที่ลายปรินต์ที่สอง Ikat ที่นำอินสไปร์การมัดและย้อมผ้าจากอินโดนีเซียมาสร้างเป็นแพตเทิร์นลวดลายสุดยูนีค ในซีซั่นนี้ จิม ทอมป์สัน นำเสนอไอเทมซิกเนเจอร์อย่างกางเกง Fisherman สีกรมท่าที่ตัดกับสีดำอย่างลงตัว นับเป็นลายปรินต์และไอเทมที่ยอดฮิตที่ต้องมีติดตู้ของหนุ่มๆ

สำหรับชุดเซตของผู้ชายที่ขายดีสุดๆ ในซีซั่นนี้เป็นเซ็ตไอเทม Faded Flower เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นและกางเกงขาสั้นที่จับคู่กับมาได้อย่างลงตัว ลายปรินต์ที่เพิ่มความละมุนให้กับหนุ่มๆ อย่างดอกทิวลิป เนื้อผ้าที่มิกซ์ระหว่างคอตตอนและซิลก์เพิ่มความสบายในการสวมใส่ จะนำมาแมตช์กับกางเกงที่คู่สีเข้ากัน หรือใส่เป็นเซตก็สร้างเป็นลุคที่พร้อมออกไปชิลได้ทุกที่

สาวๆ ที่กำลังหาชุดเดรสกับลายที่ใส่ได้ทุกโอกาส ต้องไม่พลาดกับลาย Graphic Floral ที่นำดอกลำดวนมาตีความแบบใหม่ให้ดูโมเดิร์น ไอเทมแนะนำสำหรับลายปรินต์นี้คือเดรสสั้นคอจีน ช่วยคอมพลีตลุค Casual เบาๆ จะใส่ไปทำงาน ไปเที่ยว หรือไปปาร์ตี้ก็ยังได้

มาถึงลายปรินต์สุดท้ายอย่าง Floral Wrap ลวดลายฟลอรัลดอกไม้สีแดงพิมพ์ลงบนผ้าสีเหลือง มาในหลายไอเทมขายดี อย่างเดรสยาวผูกเอว หรือเดรสสั้นแขนกุดเอาใจสาวๆ ที่อยากจะคอมพลีตลุคได้ง่ายด้วยไอเทมชิ้นเดียว นอกจากนี้ ไอเทมในลายนี้ยังมีทั้งกระโปรงระบายและเสื้อเบลาส์แขนยาวให้ได้เลือกนำไปมิกซ์แอนด์แมตช์กันอีกด้วย