พิมฐา ควงสองสาวคู่จิ้น หลิงหลิง-ออม อวดผิวนุ่มหอม กระจ่างใส

ชวนสาว ๆ มาเปิดโหมดไบรท์กับ วีไวต์ (Vivite) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดธรรมชาติ โดยบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) และอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) จับมือกันจัดอีเวนต์สุดพิเศษ “Vivite x Eveandboy Time to bloom up your brightness” ภายใต้คอนเซ็ปต์ Vivite Super Vitamin Series from Natural Power เพื่อเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ พร้อมเผยโฉมพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของผลิตภัณฑ์วีไวต์ โรลออน “พิมฐา” ฐานิดา มานะเลิศเรืองกุล เน็ตไอดอลสาวคนดังร่วมเปิดประสบการณ์ความหอมสุดอ่อนโยนพร้อมช่วยดูแลผิวด้วยพลังจากธรรมชาติ พิสูจน์ประสิทธิภาพด้วยผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์ กับผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่น วีไวต์ ซุปเปอร์ วิตามิน ชาร์มมิ่ง ไวท์เทนนิ่ง โรลออน และเซรั่มบำรุงผิวกาย วีไวต์ ซุปเปอร์ วิตามิน ไนอาซินาไมด์ บอดี้ เซรั่ม พร้อมเผยเทคนิคถ่ายภาพและโพสท่าอวดวงแขนสุดไบรท์ในสไตล์พิมฐา เพื่อให้สาว ๆ ได้โชว์ผิวอย่างมั่นใจ

พร้อมอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ในงานที่เรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่าแฟนด้อมแบบสุดสนั่น กับขวัญใจเกิร์ลเลิฟ “หลิงหลิง” ศิริลักษณ์ คอง และ “ออม” กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ สาวสวยคู่จิ้น ที่มาร่วมสร้างสีสันและทำกิจกรรมกับแฟนคลับผู้โชคดีทั้ง 50 คน จากการซื้อผลิตภัณฑ์วีไวต์ทุกประเภท ผ่านหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ของ EVEANDBOY ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 - 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมเปิดโอกาสให้เหล่าแฟนด้อมได้ใกล้ชิดและเล่นเกมสนุก ๆ กับศิลปินคนโปรด ณ บริเวณหน้าร้าน EVEANDBOY สยามสแควร์ วัน ชั้น LG

วีไวต์ ซุปเปอร์ วิตามิน ชาร์มมิ่ง ไวท์เทนนิ่ง โรลออน (VIVITE SUPER VITAMIN CHARMING WHITENING ROLL ON) ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่น ที่ผสานพลังวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ ให้เผยผิวไบรท์ใน 5 วัน ด้วยส่วนผสมทรงประสิทธิภาพที่มีอนุภาคเล็กระดับนาโน พร้อมปกป้องกลิ่นกายยาวนาน 72 ชั่วโมง ด้วย Triple Protect ลดเหงื่อ แห้งสบายตลอดวัน และบำรุงผิวด้วย Niacinamide 20X ผสาน PHA สารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยผลัดเซลล์ผิวใต้วงแขนอย่างอ่อนโยน เพื่อผิวกระจ่างใส นอกจากนี้ยังมี Nano White Technology สารสกัดทรงประสิทธิภาพ ที่มีอนุภาคเล็กระดับนาโน เพื่อผิวกระจ่างใสได้ดียิ่งขึ้น และ Natural Odor Lock เทคโนโลยีที่ช่วยลดกลิ่นกายขั้นสุดด้วยสารสกัดธรรมชาติ รวมทั้งปรับผิวให้เรียบเนียน นุ่ม ชุ่มชื่น ด้วย 7 Botanical Skin Soothing สารสกัดเอกสิทธิ์เฉพาะจากเกาหลี พร้อมมอบกลิ่นหอมละมุน เก็บเกี่ยวจากมวลดอกไม้ ในช่วงที่หอมที่สุด และผ่านการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนัง

วีไวต์ ซุปเปอร์ วิตามิน ไนอาซินาไมด์ บอดี้ เซรั่ม (VIVITE SUPER VITAMIN NIACINAMIDE BODY SERUM) เซรั่มบำรุงผิวกาย เปิดโหมดไบรท์ใน 7 วัน ด้วยพลังธรรมชาติ เพื่อผิวชุ่มชื้น กระจ่างใส พร้อมกลิ่นหอมติดผิวตลอดวัน ด้วยคุณสมบัติของ Niacinamide Concentrated ช่วยบูสผิวคล้ำเสียให้กระจ่างใส และ Natural PHA สารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยผลัดเซลล์ผิวใต้วงแขนอย่างอ่อนโยน รวมทั้งมี Encapsulated Kojic Acid ที่ช่วยให้ผิวขาวเมื่อเทียบ Vitamin C มากกว่า 60X* ผสานวิตามินอีเข้มข้น คืนความชุ่มชื้นให้ผิว และน้ำมันเอสเซนเซียลจากธรรมชาติ ช่วยให้หอมติดผิวตลอดวัน

เปิดโหมดไบรท์ให้ผิว นุ่มหอม กระจ่างใส มั่นใจตลอดวัน เหมือนอย่าง “พิมฐา” ด้วยพลังจากธรรมชาติจาก วีไวต์ ซุปเปอร์ วิตามิน ชาร์มมิ่ง ไวท์เทนนิ่ง โรลออน และวีไวต์ ซุปเปอร์ วิตามิน ไนอาซินาไมด์ บอดี้ เซรั่ม วางจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ ติดตามกิจกรรมดี ๆ ของวีไวต์ได้ทาง Facebook และ Instagram ViviteThailand