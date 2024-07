พีท-แก้มบุ๋ม พรีเซนเตอร์ คอลลาเจนผิวกระจก

บจก.เอ็ม จีจีที เฮลตี้ พลัส ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ SORIZZ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Sorizz Rocenta Collagen ตัวช่วยดูแลผิว หรือคอลลาเจนผิวกระจก พร้อมแต่งตั้ง พีท-กันตพร หาญพาณิชย์ และแก้มบุ๋ม-ปรียาดา สิทธาไชย เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าใหม่ของแบรนด์



เซ็ปต์ Connect The Future พร้อมก้าวสู่การเป็น Digital Company และการเชื่อมโยงการขายแบบ Omni – Channel ผ่านเว็บไซต์ OCC LIFESTORE อย่างเป็นทางการ ณ งานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 28 ไบเทค บางนา



ธีรดา อำพันวงษ์ กก.ผจก.และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โอซีซี จัดแสดงนวัตกรรมความงามและแฟชั่นอันล้ำสมัย ในคอน

บรม พิจารณ์จิตร กก.ผจก.ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี, วรรณภา เกียรติพงษา ผอ.ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. และ อธิศ รุจิรวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และรักษาการ กก.ผจก.บจก.เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จัดงาน “THE WORLD IN ONE BITE 2024: GUILTY PLEASURES” โดย Time Out Bangkok วันนี้-7 ก.ค. 67 โดยมี รวิศรา จิราธิวัฒน์, ธณัช อัครพงษ์ภาส, พงศธร โกยสมบูรณ์ ร่วมงาน ณ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี