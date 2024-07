5 ซุปตาร์ กับ 5 ชุดสุดครีเอต ฝีมือดีไซน์เนอร์ไทย

ถ้าพูดถึงห้องเสื้อที่ทำถึง ทำจึ้ง สวยปังหรูหราแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ยังคงต้องยกให้ห้องเสื้อชื่อดังย่านลาดพร้าวอย่าง วนัช กูตูร์ อีกเช่นเคย โดยเฉพาะในปีนี้ที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาถูกใจแฟนๆ และเหล่าคนดังมากที่สุด เพราะระดับซุปตาร์ตัวแม่จากแดนมังกร อย่าง ฟ่าน ปิงปิง ก็ยังถูกตกด้วยชุดไทยเข้าอย่างจัง วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมทั้ง 5 ชุดของเหล่าคนดังจะมีความพิเศษอย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลยค่ะ

หลายคนยังคงตราตรึงในความงดงามของชุดไทยนางสงกรานต์ชุดนี้ ที่ทาง ดร.สรรค์ สุดเกตุ ดีไซน์เนอร์ และเจ้าของห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ เป็นผู้รังสรรค์ให้กับซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังแห่งแดนมังกร ฟ่าน ปิงปิง เพื่อสวมใส่ในขบวนแห่วันเปิดงานมหาสงกรานต์ที่ผ่านมา เป็นชุดไทยศิวาลัยสีฟ้าอันวิจิตร ปักลวดลายดอกบัวหลวงด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้สีทองคำที่มีมูลค่าสูงเฉียดล้าน เป็นผลงานชุดไทยสุดเลอค่าและงดงามที่สร้างตำนานในเทศกาลงานมหาสงกรานต์ในปีนี้ และเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างโดดเด่นและงดงามลงตัวมากที่สุด

ชุดไทยศิวาลัยประยุกต์สีแดงชาดปักด้วยคริสตัลสีทองสวาลอฟกี้ชุดนี้ เป็นผลงานที่รังสสรรค์ให้กับ ดินสอสี-พนิดา เขื่อนจินดา นางสาวไทย ปี 2567 ซึ่งถูกออกแบบมาอย่างประณีต โดยมีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความทันสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เน้นย้ำถึงความงดงามและความเป็นไทยที่สะกดทุกสายตา ชุดนี้ได้มีโอกาสเฉิดฉายและสร้างปรากฏการความงดงามในงานเลี้ยงอาหารค่ำระดับสูงที่รัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการยืนยันถึงคุณภาพและความโดดเด่นของผลงานดีไซน์ระดับไฮคลาสที่ทางห้องเสื้อได้รับการยอมรับในระดับสากล ชุดนี้ไม่เพียงแค่สำหรับการแต่งกาย แต่ยังเป็นการสื่อสารภาษาแห่งความเป็นไทยไปทั่วโลกอีกด้วย

ชุดนางมณีเมขลา เป็นอีกหนึ่งชุดสุดไฮไลท์ ที่ออกแบบให้ ปุยฝ้าย-ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล หรือ ปุยฝ้าย AF ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านคลิปคอนเทนต์ล่าสุดของ สาวปุยฝ้ายที่มีชื่อว่า “Fake blood” Beautiful in my own way แม้จะเป็นผลงานการออกแบบชุดไทยของทางห้องเสื้อที่ฉีกแนวไปจากเดิมแต่ก็สร้างตำนานได้ไม่หยุด เพราะเป็นชุดไทยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้ว่างดงามวิจิตรสมกับเป็นชุดของนางมณีเมขลา มากจริงๆ แม้คลิปนี้จะถูกปิดกั้นมากแค่ไหนแต่ยอดวิวของผู้ชม บน TIKTOK ก็ทะลุล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว

ชุดแต่งงานอิสรามที่งดงามราวเทพธิดาชุดนี้ ถูกออกแบบให้กับสาวสวยผู้มีหัวใจแข็งแกร่งอย่าง “เป้ย ปานวาด เหมมณี” แม้ชุดนี้จะไม่ได้ถูกนำมาใช้จริงอย่างที่สาวเป้ยตั้งใจไว้ แต่ก็เป็นภาพแห่งความทรงจำที่งดงามที่ถูกแชร์ออกไปบนโลกออนไลน์ ซึ่งทุกคนที่ได้เห็นต่างชื่นชมและยกให้เธอเป็นสาวแกร่งที่สวมชุดเจ้าสาวอิสรามที่ถูกออกแบบพิเศษชุดนี้ออกมาได้งดงามและเลอค่ามากทีเดียว

ปิดท้ายด้วยชุดจีนประยุกต์สีแดงงามล้ำลุคนางพญา ที่ทางห้องเสื้อดีไซน์ออกมาให้เหมาะกับสาวสวยสุดเซ็กซี่อย่าง “เนย โชติกา วงศ์วิลาศ” โดยเฉพาะ เพื่อต้อนรับ ความเฮงความปัง เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา เป็นชุดจีนที่เรียกเสียงฮือฮาและสร้างความประทับใจให้กับสาวๆเลือดผสมไทยจีนได้ไม่น้อยทีเดียว ด้วยดีไซน์ที่มีความแตกต่างเหมาะสมกับยุคสมัย ลวดลายงานปักบนผืนผ้าที่บ่งบอกถึงมูลค่าและความประณีตที่ส่งเสริมรสนิยมของผู้สวมใส่ได้อย่างดี ทำให้เป็นผลงานที่ได้รับความสนใจมากทีเดียวโดยเฉพาะในกลุ่มของว่าที่เจ้าสาวที่ต้องการ ชุดจีน หรือ ชุดยกน้ำชา ที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครแบบนี้

ดร.สรรค์ สุดเกตุ ดีไซน์เนอร์ และเจ้าของห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ ได้กล่าวถึงผลงานทั้งหมดว่า "เมื่อโอกาสสำคัญมาถึง เราย่อมรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้ง รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เหนือกว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้ และในขณะเดียวกันยังสามารถแสดงความเป็นตัวตนของเราได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในฐานะนักออกแบบที่มีโอกาสได้ทำงานให้กับซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกรวมถึงเหล่าคนดังมากมาย เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ เพราะไม่ใช่เพียงแค่การสร้างสรรค์ความงดงามภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นการนำเสนอในทุกองค์ประกอบของชุดด้วยความประณีต ไม่ว่าจะเป็นลายผ้าการตัดเย็บ หรือเครื่องประดับ เมื่อได้รับโอกาสสำคัญผมจึงตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผลงานออกมาประทับใจแฟนๆมากที่สุดครับ และแน่นอนว่าเร็ว ๆ นี้เราจะมีผลงานที่รังสรรค์ให้กับซุปเปอร์สตาร์ระดับเอเชียมาให้ชมกันอีกแน่นอน ฝากแฟน ๆ ติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ”