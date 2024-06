5 ศิลปินชื่อดังชวนจุดประกายไฟฝันกับโครงการประกวดภาพวาดเชิงสร้างสรรค์

ซากุระโปรดัคส์ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายปากกา PIGMA MICRON ปากกาลายเส้นมาตรฐานอเมริกา ที่ได้รับความไว้วางใจจากศิลปินและนักออกแบบมาอย่างยาวนาน จัดงาน “Open House - วาดอย่างเซียน” พร้อมเปิดตัวโครงการ “PIGMA I AM ORIGINAL ครั้งที่ 5” งานประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสำหรับศิลปินหน้าใหม่ ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยภายในงานมีเหล่าเซียน ด้านงานวาดมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน และแรงบันดาลใจในช่าว Creative Talk ที่ให้ผู้ร่วมงานได้นำไปใช้สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น อ.เมืองมนต์ เคหารมย์ Brand Ambassador คนแรกของซากุระ ประเทศไทย, ภูมิ-ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ หรือ สะอาด, กอล์ฟ-สราวุฒิ ปานหนู, เตย-สุทธิภา คำแย้ม, ตุ่ม-ทรงพล สังข์สวน หรือ Toom Visualizer

โดยมีเหล่าศิลปินชื่อดังของวงการที่ได้มาให้คำแนะนำ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจที่มีประโยชน์กับผู้ร่วมงาน อาทิ อ.เมืองมนต์ เคหารมย์ ที่กล่าวว่า “ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราล้วนแล้วแต่เป็นครู ที่ทำให้เราสามารถฝึกวาดภาพได้ทั้งสิ้น สิ่งสำคัญคือต้องฝึกในการวาดภาพให้ใกล้เคียง เพื่อสื่อสารให้รู้เรื่อง และควรให้ความสำคัญกับพื้นฐานในการวาดรูป เพื่อสื่อสารในสิ่งที่ต้องการออกมาให้ได้มากที่สุด” ด้าน ตุ่ม-ทรงพล สังข์สวน แนะนำว่า “การเล่าเรื่องคืออีกหนึ่งศาสตร์ที่ผู้ชื่นชอบในงานศิลปะต้องศึกษา และแน่นอนว่าการฝึกฝนคือสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลงานศิลปะเช่นกัน” ส่วน กอล์ฟ-สราวุฒิ ปานหนู ศิลปินจิตรกรรมไทยร่วมแชร์เคล็ดลับว่า “การศึกษาเนื้อเรื่องที่เราต้องการจะสื่อ เป็นสิ่งจำเป็นที่นอกเหนือจากจินตนาการ การนำเรื่องที่ราวที่เรารู้จริงมาตีเป็นภาพ และนำมาปรับใช้โดยงานศิลปะในสไตล์ที่เราถนัด ก็จะได้ผลงานที่มีองค์ประกอบในแบบของเรา” ในขณะที่ ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ นักเขียนการ์ตูนชื่อดังกล่าวเสริมว่า “สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ว่าเรากำลังเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง เพราะมันจะสามารถเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องได้อย่างสิ้นเชิง แต่ไม่ว่าเราจะเล่าเรื่องให้ใครฟังก็ตาม การใส่ตัวตนของตัวเองลงไปอยู่ในผู้ฟังจะ ทำให้เราเล่าเรื่องได้เข้าใจง่ายขึ้น” และปิดท้ายกันที่ เตย-สุทธิภา คำแย้ม ศิลปินนักวาดภาพ Illustrator ผู้ที่เคยร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกมาหลากหลายกล่าว่า “เอกลักษณ์ของเราคือ สิ่งที่เราชอบหรือรักและอยากจะพัฒนา สิ่งนั้นคือแก่นของงานที่ไม่ว่าต่อไปในอนาคต จะออกมาเป็นอย่างไร แต่เราก็ยังเฝ้าดูการเติบโตของผลงานศิลปะที่เราสร้างสรรค์ขึ้นตลอดไป”

‘GLOW YOUR WAY เส้นทางสู่โลกกว้าง’ คือหัวข้อหรือโจทย์ของการสร้างสรรค์ผลงานส่งประกวดในโครงการ PIGMA I AM ORIGINAL ครั้งที่ 5 นี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาสามารถส่งผลงานภาพวาดเชิงสร้างสรรค์ตามหัวข้อดังกล่าว ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ปากกา ซากุระ พิกม่า ไมครอน (SAKURA PIGMA MICRON) ปากกาคุณภาพที่อยู่คู่กับเหล่าอาร์ตเลิฟเวอร์มาอย่างยาวนาน ถือเป็นความออริจินอลอันเป็นแรงบันดาลใจในการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เหล่านักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีพื้นที่แสดงผลงานและความสามารถ พร้อมกับความเป็นออริจินอลของตัวเองในแบบฉบับศิลปินรุ่นใหม่ โดยจัดประเภทการประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท Comics ภาพวาดการ์ตูนจากลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตัวเอง, ประเภท Illustration ศิลปะการวาดภาพเหมือนที่ผสานเทคนิคและสไตล์เฉพาะตัวลงไป และประเภท Creative Drawing ภาพวาดไอเดียบรรเจิดจากจินตนาการแบบไม่ซ้ำใคร แบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า เพื่อเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่มากฝีมือ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท สำหรับผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภท และ รางวัล Popular Vote ซึ่งจะมีการนำผลงานของผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทไปจัดแสดงหลังจบโครงการอีกด้วย