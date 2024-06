ยกระดับอาหารไทย สู่สายตาโลก! พร้อมเสพงานศิลป์ ‘โดนัทนับพันชิ้นใจกลางกรุง!’ จาก แจ ยง คิม

ปรากฏการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง! เมื่อ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ฟู้ดเดสทิเนชั่นใจกลางกรุงเทพฯ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบประสบการณ์การท่องโลกผ่านรสชาติแบบเหนือระดับ เอาใจเหล่านักชิม และมุ่งมั่นยกระดับ Soft Power อาหารไทย สู่เวทีโลก เฉลิมฉลองทศวรรษแห่งความอร่อย กับ “THE WORLD IN ONE BITE 2024: GUILTY PLEASURES” มหกรรมอาหารนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 7 ก.ค. 67 เตรียมตัวฟินไปกับธีมสุดเร้าใจ ‘Guilty Pleasures’ ที่จะทำให้สายฟู้ดเลิฟเวอร์ต้องร้องว้าว! พบกับขบวนอาหารหลากหลายที่ดึงดูดใจ พร้อมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทย ที่ดึงดูดเหล่าฟู้ดดี้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาร่วมลิ้มลองเมนูเด็ด อาหารหลากหลายสไตล์ และเทรนด์อาหารสุดฮิต จากร้านดังมากมาย ที่ยกขบวนความอร่อยระดับโลกมาไว้ที่นี่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเหล่านักชิมนักช้อปยุคใหม่ ทั้งยังสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า กระตุ้นเศรษฐกิจไทย และยกระดับกรุงเทพฯ สู่หมุดหมายความอร่อยระดับโลก ครองใจนักชิมทั่วทุกมุมโลก

ปีนี้พิเศษสุด ๆ! ครั้งแรกกับการจับมือกันระหว่าง เซ็นทรัล เอ็มบาสซี กับ แจ ยง คิม (Jae Yong Kim) ศิลปินระดับโลกชาวเกาหลีใต้ ชวนคุณร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในมิติใหม่ ที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกแห่งโดนัทใจกลางกรุงเทพมหานคร พร้อมรับชมศิลปะร่วมสมัยกับความมหัศจรรย์แห่งรสชาติ ผสมผสานความอร่อยและความสร้างสรรค์อย่างลงตัว กับผลงานประติมากรรมและการออกแบบที่โดดเด่น ผ่านการจัดวางและการตกแต่งด้วยสีสันสดใส ใน “A Glazing Gallery" Art Space ของ แจ ยง คิม ที่เต็มไปด้วยสีสันและจินตนาการ พบกับ ‘Sweet Bangkok Donuts’ บริเวณทางเชื่อมระหว่างเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และเซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 2 ที่จะถูกเนรมิตให้กลายเป็นอุโมงค์โดนัทร่วม 1,000 ชิ้น เพลิดเพลินกับรูปปั้นโดนัทสามมิติที่ประดับประดาเต็มผนังและเพดาน กระตุ้นต่อมอยากอาหารของคุณให้พร้อมสำหรับมื้อพิเศษ ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 67 ถัดมาที่บริเวณ The Balcony ชั้น 2 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี สัมผัสนิทรรศการผลงานศิลปะที่น่าทึ่ง ‘Jae Yong Kim Exhibition’ โดยได้นำหนึ่งในผลงานสร้างชื่อของแจ ยง คิม ‘Donut Fear’ โดนัทเซรามิกทำมือ 120 ชิ้น มาจัดแสดงภายในงาน และร่วมสร้างสรรค์โดนัทเซรามิกด้วยตัวเอง ใน ‘Ceramic Donut Weekend Workshop by A Clay Ceramic’ พร้อมลิ้มรสโดนัทสูตรพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของศิลปิน ที่ ‘Jae Yong Kim Donut Café x Drop by Dough’ นอกจากนี้ แจ ยัง คิม จะมาเทคโอเวอร์พื้นที่ศูนย์การค้าฯ ด้วยสติ๊กเกอร์ลวดลายโดนัทสุดน่ารัก กระจายความสดใสทั่วทุกมุม พร้อมให้คุณเก็บภาพประทับใจแบบไม่ซ้ำใคร

พร้อมร่วมกันสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และรสชาติที่หลากหลายให้กับเหล่านักชิมจากทั่วโลก โดยความร่วมมือจากพันธมิตรชั้นนำ 100 ร้านค้า ที่จะมอบประสบการณ์การันตีความอร่อยที่เหนือกว่าเคย ยกขบวนมาเปิดร้านในรูปแบบ pop-up ที่กระจายความอร่อยในโซน Market บริเวณชั้น 2 – 5 และ OPEN Market: Tea Atlas ณ Open House ชั้น 6

พร้อมอร่อยเต็มอิ่มอีกกว่า 50 ร้านอาหารนานาชาติชื่อดัง รวมถึงคาเฟ่สุดชิคภายในศูนย์การค้าฯ อีกทั้งยังเติมเต็มทุกความฟินกับเมนูสเปเชี่ยลน่าลองมากมาย

ไม่เพียงเท่านั้น ร่วมเปิดประสบการณ์ Soft Power อาหารไทย กับคลาสพิเศษ ‘Master Class by Jamyjamess’ ที่ Eathai ชั้น LG ในวันที่ 3 ก.ค. 67 เวลา 13.00 – 14.00 น. สัมผัสการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างมนต์เสน่ห์ของอาหารไทย เข้ากับเทรนด์อาหารสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว จากเซเลบริตี้เชฟสุดคูล เจมส์ – ธีรดนย์ ที่จะมาโชว์ฝีมือให้ชมกันสด ๆ และเผยเคล็ดลับการทำอาหารเมนูแสนอร่อยแบบไม่มีกั๊ก และสัมผัสสุดยอดประสบการณ์แห่งมื้ออาหาร ‘Kitchen Takeover by Kaen’ ที่ Siwilai City Club ชั้น 5 โดยท็อปเชฟ

มาเติมเต็มความอร่อย อิ่มเอมใจ กับศิลปะระดับโลก กับมหกรรมฉลองทศวรรษแห่งความอร่อย

“THE WORLD IN ONE BITE 2024: GUILTY PLEASURES” ตั้งแต่ 1 - 7 ก.ค. 67 เวลา 10:00-22:00 น. ที่ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และเซ็นทรัล ชิดลม