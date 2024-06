CDC ปลดปล่อยความ Pride เผยโฉม "Design District" ศูนย์กลาง Art and Design

บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด นำโดย กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร จัดแคมเปญ “Design Your Own Pride” ฉลองเดือน Pride Month ใน Crystal Design Center (CDC) เมืองแห่งดีไซน์ พร้อมปักหมุดเป็น Design District ศูนย์กลาง Art and Design ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แคมเปญ Design Your Own Pride ชูแนวคิดการออกแบบธง #MyOwnFlag ที่สะท้อนตัวตนความหลากหลายของแต่ละบุคคล โดย วิน - กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กล่าวว่า “แม้สีรุ้งจะเป็นสัญลักษณ์ของงาน Pride แต่ความจริงแล้ว ทุกคนมีความ Pride ในมุมมองของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร การออกแบบ #MyOwnFlag จึงเป็นการแสดงออกถึงสีสันที่บ่งบอกตัวตนอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามประสบการณ์และกาลเวลา นอกจากแคมเปญ Design Your Own Pride แล้ว CDC ยังมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็น Design District ศูนย์กลาง Art and Design ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบศิลปะและการออกแบบ ผ่านแนวคิด Curated Artful Life, Curated Design District โดยแนวคิดดังกล่าวสะท้อนถึงการใช้ชีวิตประจำวันท่ามกลางศิลปะและความสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถพบได้ที่ CDC ตลอดทั้งวัน โดยนอกจากร้านค้าสำหรับเลือกซื้อของตกแต่งบ้านแล้ว ยังมีร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ คาเฟ่ และ Pet Park สำหรับสัตว์เลี้ยง”

ในอนาคต CDC มีแผนปรับปรุงอาคารทั้งด้านสถาปัตยกรรมให้มีการออกแบบที่น่าสนใจมากขึ้น รวมถึงการจัด Exhibition, Design Week & Talk, Co-working Space ตลอดจนการออกแบบสวนส่วนกลางใหม่ เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและส่งเสริมแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มาใช้เวลาใน CDC

"อยากจะมีการจัด Exhibition และ Design Week สม่ำเสมอมากขึ้น มี Talk จากเหล่าศิลปินในวงการสร้างสรรค์และครีเอทีฟต่างๆ นอกเหนือจากนั้นก็พยายามที่จะสร้างพื้นที่ให้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ให้สามารถใช้ Lifestyle อยู่ที่นี่ได้ตลอดทั้งวันเลย ไม่ใช่แค่มาตอนที่อยากซื้อเฟอร์นิเจอร์ แต่มาเพื่อหาแรงบันดาลใจ และความรู้ใหม่ๆ ด้วย" กวินทร์ กล่าว

แม้การปรับเปลี่ยนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี แต่สำหรับเดือนมิถุนายนนี้ พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการจะตกแต่งด้วยลวดลายศิลปะต่างๆ เต็มไปด้วยพลังแห่งสีรุ้ง มี Landmark Iconic Photo Spot สำหรับชาวอินสตาแกรมเมอร์ได้เก็บภาพไปอวด รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านในธีม Pride Month ให้ได้ช้อปปิ้งกัน สามารถมาร่วมฉลองความเป็นตัวเองให้เต็มที่ สะบัดธงสีรุ้งให้ปลิวไสวได้ที่ CDC, Crystal Design Center