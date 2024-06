"เบเน่" ลูกชายเจี๊ยบ โสภิตนภา จบไฮสกูลแล้ว! เตรียมเรียนต่อที่อังกฤษ

เผลอแป๊บเดียว “น้องเบเน่-อภินันท์ ชุ่มภาณี” ลูกชายคนเดียววัย 17 ปี ของ เจี๊ยบ-โสภิตนภา กับ เบียร์-ธิตินันท์ ชุ่มภาณี” ก็เรียนจบไฮสกูล ได้รับ DIPLOMA จาก Shrewsbury International school สร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่และบรรดาญาติๆ ที่ต่างพากันมาร่วมแสดงความยินดีกันพร้อมหน้า

คนยิ้มหวานไม่หุบน่าจะเป็นทั้งคุณพ่อเบียร์และคุณแม่เจี๊ยบ และคุณยาย ซึ่งเจี๊ยบโพสต์ลงในไอจีไว้ว่า “Congratulations Bene so proud of you my son ❤️we love you ขอบคุณเบเน่ที่ทำให้ทุกคนมีความสุข และภูมิใจมากๆ …mommy ขอให้เบเน่สนุก ได้ทำและสำเร็จในสิ่งที่อยากทำ และมีความสุขในทุกเส้นทางของชีวิตwe will always got your back. And congratulations to SHREWSBURY CLASS OF 2024 ❤️”

แถมเรียนจบไม่ทันไร น้องเบเน่ก็ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์คู่กับคุณแม่ในทันใด เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน เพราะคุณแม่บอกว่า ลูกชายจะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษค่ะ... การวางแผนเรื่องการเงินล่วงหน้าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด! ทางเราทายว่า จากนั้นความเหงาก็จะมาเยือน

เซเลบออนไลน์ก็ได้แต่เฝ้าติดตามความเติบโตของน้องต่อไป เชื่อว่าอนาคตจะได้เห็นหนุ่มหล่อสูงใหญ่ สาวๆ พากันจองแน่นอนคร่า ว่าแต่ต้องผ่านด่านคุณแม่ให้ได้ก่อนนะคร๊า...

