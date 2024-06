“คริสซี” ภรรยาลูกครึ่งไทยโพสต์รูปสามี “จอห์น เลเจนด์” ฉลองวันพ่อแห่งชาติอเมริกา

เป็นแคปชั่นที่อ่านแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้ เมื่อ “คริสซี ทีเกน เลเจนด์” นางแบบลูกครึ่งไทย-นอร์เวย์ ที่มีคุณแม่เป็นคนไทย ภรรยาของนักร้องดังผิวสีชาวอเมริกันระดับโลกอย่าง “จอห์น เลเจนด์” ได้โพสต์ภาพสามีขณะอุ้มลูกคนที่ 4 เมื่อครั้งที่คลอดลูกใหม่ๆ พร้อมกับแคปชั่นสนุกๆ และกินใจว่า Happy Fourther’s Day, Johnny! I’d put more but I’m really proud of that as a caption and also you’re right next to me ที่ล้อไปกับวันพ่อแห่งชาติของชาวอเมริกัน (ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน) หรือ Father’s Day นั่นเอง ซึ่งคำว่า Fourther’s Day นั้นหมายถึงลูกชายคนที่ 4 ของเขา ที่ชื่อ เรน อเลกซานเดอร์ สตีเฟนส์ แถมอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันคล้ายวันเกิดของน้องเรน (19 มิถุนายน) อีกด้วย โดยมีแฟนคลับของทั้งคริสซี และจอห์นเข้ามาร่วมคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนาน

#CelebOnline #วันพ่อแห่งชาติ #จอห์นเลเจนด์ #คริสซี่ทีเกน #วันพ่อแห่งชาติอเมริกา #นางแบบดังระดับโลก #นักร้องดังระดับโลก #ข่าวGossip

Cr.Chrissyteigen