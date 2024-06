เอาใจสายกิน “Gourmet Eats Hungry Journey #2 : อีทส์แหลก แลกเล้ยยย!”

กลับมาอีกครั้งกับแคมเปญเอาใจสายกิน “Gourmet Eats Hungry Journey #2 : อีทส์แหลก แลกเล้ยยย!” โดย กูร์เมต์ อีทส์ ในเครือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ให้ลูกค้าทั่วไป, ผู้ถือบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa และสมาชิก M Card อิ่มอร่อยสะสมคะแนนแลกของรางวัลพรีเมียม มูลค่าสูงสุดกว่า 4,000 บาท ที่ กูร์เมต์ อีทส์ 9 สาขา วันนี้–31 ก.ค. 67 (แลกรางวัลได้ถึง 31 ส.ค. 67)





***

พฤกษาชวนถ่ายรูปคอนเทนต์ที่แลนด์มาร์กสีรุ้ง กับโปรเจกต์พิเศษ Live well Stay well Pride to be ME! “ชวนคุณเป็นตัวเองที่มั่นใจกว่าเดิม” ผ่านมุมมองการเล่าเรื่องของความ “อยู่ดี มีสุข” ที่หลากหลาย ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม วันนี้-28 มิ.ย. 67 ณ โถงชั้น 1 อาคาร Pearl Bangkok ใจกลางย่านอารีย์ พร้อมติด Hastag #PruksaPridetobeME #พฤกษาอยู่ดีมีสุข



***

ลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช จัดงาน MASTER Job Fair: LGBTQ+ Friends 2024 นับเป็นครั้งแรกของไทย กับการสร้างโอกาสในการทำงานอย่างเท่าเทียม แบบไม่ระบุเพศ พร้อมยินดีต้อนรับผู้สมัคร LGBTQ+ ทุกตำแหน่งงาน ร่วมฉลองเทศกาล Pride Month