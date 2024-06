ยกขบวนป๊อบอัพแบรนด์ดัง คอลแลปเทเลทับบี้ส์ สร้างสีสันตลอดเดือนมิถุนายน

ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ สยามเซ็นเตอร์ เปิดให้ทุกคนมาสัมผัสความล้ำเทรนด์และแรงบันดาลใจใหม่ๆ พร้อมประสบการณ์เหนือระดับแบบ Be The First ที่สยามเซ็นเตอร์ กับงาน“Siam Center x Teletubbies Big Hugs Big Love” ยกขบวน Pop Up Store ในธีม Pride และ Pride Collection จากแบรนด์ดัง

ป็อบอัพน่ารักสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จะพาทุกคนไปอัพพลังความหวาน เติมเต็มรสชาติความสดชื่นกับเครื่องดื่มแสนอร่อย มาพร้อมโปรโมชั่นสุดว้าว ให้วัยรุ่นสยามได้ช้อปอย่างจุใจที่ Pocky Shop ลิ้มลองความอร่อยของเครื่องดื่ม และเมนูพิเศษรับ Pride Month ‘Pocky Rainbow’ ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น! พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ที่ Pocky Café @Siam ชั้น M ติดทางเชื่อม BTS

ฉลองเดือนแห่งไพรด์ ด้วยงานคอลาบอเรชั่นระดับโลกกับ Teletubbies จะพาทุกคนไปปลดปล่อยอิสระทางแฟชั่นจากกรอบเดิมๆ เคารพและเลือก “สิ่งที่คุณชอบด้วยตัวเอง” ผ่านกระบวนการใช้เทคนิค ลวดลายดีไซน์ วัสดุ และรายละเอียด ที่ส่งเสริมความตระหนักรู้ในการเป็น “สังคมแห่งเสรีภาพทางความคิด (A Fearless of Freedom society)” ด้วยวัสดุและกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางความคิดและอิสระของผู้หลงไหลในแฟชั่นไร้ขอบเขต อาทิ การเลือกแปะและใช้คาเรคเตอร์อาร์ทที่ตัวเองชื่นชอบลงบนเสื้อผ้าของตนเองได้ ผ่านเทคนิคและดีไซน์เฉพาะจากแบรนด์ Component Club ที่ออกแบบมาเพื่อคอลเล็กชั่นนี้โดยเฉพาะ พร้อมวางจำหน่ายแล้วที่ Component Club x Teletubbies Pop Up Store ชั้น G

คอลเลกชั่นนี้ iCONiC นำเสนอไอเท็มหลักในคอลเลกชั่น ที่ได้ออกแบบให้เป็น “เสื้อยืด” ที่สามารถสวมใส่ได้ทุกคน เต็มเปี่ยมไปด้วย ลวดลายน่ารักสดใส ของเหล่าเทเลทับบี้ส์หลากสีสัน กับกิจกรรมต่างๆชวนสนุก ไม่ว่าจะเป็นลวดลายของการเล่น “กังหันลมสีรุ้ง” การเต้นรำแสนสนุกสนาน หรือแม้กระทั่งลวดลาย “สร้อยคอ” Signature ของไอคอนนิค นั่นเอง พร้อมเติมเต็มความพิเศษไม่เหมือนใคร ด้วยเทคนิคพิเศษอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การปักระบายผ้าทูลล์หลากสีสัน การปักดอกไม้สีรุ้ง และ การปักฟองน้ำนุ่มนิ่มในรูปแบบสามมิติ ที่จะทำให้ เสื้อยืดของเหล่าเทเลทับบี้ส์ โดดเด่น สวยงาม และ ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

สุดพิเศษกับไอเท็มใหม่สำหรับคอลเลกชั่นนี้โดยเฉพาะ กับ “Puffer Scarf” ผ้าพันคอหลากหลายสีและกระเป๋าทรง TOTE สุดน่ารักชวนน่าสัมผัส นั่นเอง ในแต่ละตอนของเทเลทับบี้ส์มักจะพูดเสมอว่า “หมดเวลาสนุกแล้วสิ” แต่สำหรับสาวๆไอคอนนิคนั้น นี่คือเวลาที่สามารถพูดได้ว่า “ถึงเวลาสนุกแล้วสิ” ไปอีกนานแสนนาน ที่ iCONiC Flagship Store Siam Center 1fl.

Leisure Projects นำเสนอคอลเลคชั่น collaboration สุด exclusive กับเวิลด์คาแรคเตอร์ Teletubbies ภายในคอลเลคชั่นประกอบด้วย ringer tee เสื้อยืดทรงเข้ารูป คอปกเเละสายรัดเเขนทอด้วยสี signature ของ Teletubbies , กางเกงผ้าไนลอน patchwork ปักโลโก้ Teletubbies สุด classic, เสื้อเเขนยาว Teletubbies' tour Tee ที่ได้รับเเรงบันดาลใจจากเสื้อที่ระลึกทัวร์ concert ของศิลปิน เเละเสื้อเชิ๊ตฮาวายพิมพ์ลายเหล่า Teletubbies ในอริยาบถ ต่างๆ เเละ เสื้อเเขนกุดผ้ามัดย้อม พิมพ์ลาย Teletubbies

พบกับคอลเลคชั่น Leisure Projects x Teletubbies ได้ที่ Leisure Projects Flagship ชั้น 1., Siam Center เเละOne siam SuperApp เท่านั้น

การคอลลาบอเรชั่นครั้งแรก ระหว่าง Picht และ Teletubbies character ที่แสดงออกถึงความหลากหลาย มาพร้อมลายพิมบนเสื้อยืดทรงunisex มีทั้งหมด 5 แบบ ที่ PICHT ROOM @siamcenter ชั้น 1

เปิดตัวคาเฟ่เทเลทับบีส์แห่งแรกในเอเชีย! ช้อปคอลเลคชั่นลิมิเต็ดอิดิชั่น ทั้ง Jumper, ทีเชิ้ต, ชุดนอน, กระเป๋าผ้า, หมวก, กระบอกน้ำ อิ่มฟินต่อกับเครื่องดื่มและขนมสุด instagramable ที่ครีเอทมาใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567- 31 กรกฎาคม 2567 บริเวณ IDEA AVENUE 2 ชั้น G

ต้อนรับ Pride month ด้วยสีสันแห่งความสุข เปิดตัวคอลเล็คชั่นใหม่ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐭𝐮𝐛𝐛𝐢𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐅𝐢𝐠𝐮𝐫𝐞𝐬 วางจำหน่ายเฉพาะที่สยามเซ็นเตอร์ที่เดียว!! แฟนๆ เตรียมตัวเอนจอยกับเหล่าเทเลทับบีส์เพื่อนต่างดาวสีสันสดใส ที่แม้ว่าจะแตกต่าง แต่สามารถอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างความสุข สนุกสนาน สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้อย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมพบ POP UP โฉมใหม่สุดพิเศษที่มาในธีม 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐭𝐮𝐛𝐛𝐢𝐞𝐬 สุดคิ้วท์เฉพาะที่นี่ที่เดียว ที่จะให้ทุกคนได้เช็คอินแบบฟินๆ ที่ POP MART POP UP STORE @Siam Center ชั้น G

สุดเซอไพรส์กับ TubbyLand บ้านแสนสุขของเหล่าเทเลทับบี้ส์ มาพร้อมเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลคชั่นสำหรับชาวสยามเซ็นเตอร์โดยเฉพาะ แฟนๆพลาดไม่ได้! จุดเช็คอิน Teletubbies ที่ยก TubbyLand มาตกแต่งให้ได้ฟินกันเต็มพื้นที่สยามเซ็นเตอร์ พร้อมกิจกรรมพิเศษ Teletubbies Free Hug ที่จะได้พบกับเหล่าผองเพื่อนกันอย่างใกล้ชิดทุกเสาร์-อาทิตย์ ที่นี่ที่เดียว

สนุกกับทุกแรงบันดาล ในขบวนป๊อบอัพแบรนด์ดังตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ที่สยามเซ็นเตอร์