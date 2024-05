เพียว The Voice เตรียมมินิคอนเสิร์ตต้อนรับ Pride Month

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) ต้อนรับเทศกาล Pride Month กับแคมเปญ “Cheers to Pride” พบกับมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก “เพียว The Voice” ตัวแม่ R&B เมืองไทย และ Iconic ของความเท่าเทียม นอกจากนี้ ยังมีมุมถ่ายรูปสุดเก๋ที่ให้คุณได้แชร์ภาพ พร้อมกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย 13 มิ.ย. 67 เวลา 11.00-17.00 น.





***

นฤดี ภู่รัตนรักษ์ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit เป็นประธานในการประชุมเสวนา “sacit Craft Power” SACIT The Future of Crafts : Guru Panel พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปหัตถกรรมไทย ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท





***

สยามพิวรรธน์ ร่วมกับ บางกอกไพรด์ Drag Bangkok และ Miss Trans Thailand จัดกิจกรรม Citizen of Earth by Siam Piwat Presents The Celebration : Love Earth เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จัดแสดงแฟชั่นโชว์รักษ์โลกโดยกลุ่ม LGBTQIAN+ และนักออกแบบชื่อดัง พร้อมเสวนาหัวข้อ “The Celebration: Love Earth ถักทอความรักให้โลกของเรา” 4 มิ.ย. 67 เวลา 14.00-17.00 น. ณ SCBX Next Tech ชั้น 4 สยามพารากอน





***

สารเดช พานุรัตน์ และศศิภา สุวรรณเดช ผู้บริหารเอ็ม ดิสทริค ร่วมกับ ธีรพงศ์ รอดลอย ผู้บริหาร Wearnes Automotive Thailand จัดกิจกรรม EM DISTRICT x LOTUS SUPERCAR CLUB เฉพาะลูกค้า LOTUS SUPERCAR ที่ เอ็ม ดิสทริค โดยมี นิพิฐ งามโสภี, วิภาวี ชินวงศ์วรกุล, รชาดา ไทยวานิช, ไตรพงศ์ และชวันรัตน์ มัตตะพงศ์ศรี ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์





***

เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก เปิดตัวJW Garden ฟาร์มขนาดใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด บนพื้นที่27 เอเคอร์ มีพืช ผลไม้ และสมุนไพรพื้นเมืองกว่า200 สายพันธุ์ ร่วมชมฟาร์มและเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ พบกับสัตว์เลี้ยง เช่น ควาย แพะ ไก่เป็ด ผีเสื้อ และผึ้งที่ผลิตน้ำผึ้งออร์แกนิกสำหรับใช้ทำอาหารมื้อเช้าของรีสอร์ท





***

รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการ บจก.โรงพยาบาลนครธน จัดงาน “รพ.นครธน อยู่เคียงข้างทุกช่วงเวลาของชีวิต' มหกรรมสุขภาพและความงาม2024 พร้อมโชว์ความพร้อมของศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง นวัตกรรมการรักษา กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ณ ชั้น1 เซ็นทรัลพระราม2





***

บจก.ไลอ้อน (ประเทศไทย) นำโดย พิภพ โชควัฒนา และทาคายูกิ คุโรกาว่า พร้อมด้วย อันเนต หลิง, ชมัยพร สถิตย์พนาพร, สายพิณ ประจงพงศ์พันธุ์ และแก้วใจ ธรรมนะจิตต์ สนับสนุนเงิน1 ล้านบาท ร่วมสร้างอาคารทันตกรรมให้กับโรงพยาบาลสะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมี นพ. ประจินต์ เหล่าเที่ยง ผอ.โรงพยาบาลสะเมิง, วราภร คุปติศาสตร์ และเบญญทิพย์ บุญมี รับมอบ