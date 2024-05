lululemon ฉลองเปิดสาขาใหม่ด้วยการมีส่วนร่วมกับคอมมูนิตี้ สุขภาพดีในกรุงเทพฯ

งานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านปิง กิดนิกร เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงาน พร้อมด้วย แบรนด์แอมบาสเซเดอร์ของ lululemon ประจำประเทศไทย “ภพ” ไตรภพ เหล่าอุดม ผู้ร่วมก่อตั้งไอรอนไฮฟ์ยิม และ “จิมมี่” ยุทธนา พลเจริญ ครูสอนโยคะชื่อดัง รวมถึงนักแสดงยอดนิยม "เก้า" สุภัสสรา ธนชาต และ "ดิว" จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์ ในงานได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติ เซเลบริตี้ และอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพ ร่วมเฉลิมฉลองการเปิดร้าน lululemon ณ ไอคอนสยาม ซึ่งแขกผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมชมผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของ lululemon อีกทั้งยังได้ส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษผ่าน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะบนเรือสำราญ สุดเอ็กซ์คลูซีพบนแม่น้ำเจ้าพระยา แขกผู้เข้าร่วมงานได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมการออกกำลังกายที่เน้นการใช้สติร่วมกับ lululemon คอมมูนิตี้

ส่งท้ายการเปิดร้านด้วยกิจกรรม Sunset Yoga ส่งเสริมสุขภาวะบนเรือสำราญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการจุดประกายคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสุขภาพและส่งเสริมให้ผู้คนออกกำลังกาย กิจกรรมเหล่านี้ นำโดย แอมบาสเดอร์ และพันธมิตรของ lululemon มุ่งเน้นไปที่สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ในขณะที่ล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา ชมทัศนียภาพอันงดงามของกรุงเทพฯ ภายใต้คำมั่นสัญญาของ lululemon ที่จะตอบแทนคอมมูนิตี้ท้องถิ่น รายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะนี้จะมอบให้กับ Youth Voices Count ซึ่งเป็นพันธมิตร Here to Be ของ lululemon ที่สนับสนุนเยาวชน LGBTQIA+ ในภูมิภาคนี้