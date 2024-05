ชวนหนอนหนังสือ บุกถ้ำหมาป่า

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง!

เทศกาลหนังสือภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ที่ทุกคนรอคอย กลับมาสร้างความสุข และส่งต่อความท้าทายในการเปลี่ยนโลก ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “เพียงหนังสือหนึ่งเล่ม..ก็สามารถเปลี่ยนโลกได้” ~ Changing the World, One Book at a Time ~ จึงพร้อมส่งต่อ

ให้กับนักอ่านชาวไทยกันอีกครั้ง โดยขนกองทัพหนังสือมากกว่า 2 ล้านเล่ม ที่มาพร้อมส่วนลดสูงสุด 95% ครอบคลุมในทุกหมวดหมู่หนังสือ เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 มิถุนายน ที่ The Market Bangkok ราชประสงค์