คนดังเช็กลิสต์สุดยอดบิวตี้ไอเทม

อีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) จัดงานประกาศรางวัลผลิตภัณฑ์ความงามอันทรงคุณค่า “EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2023” ในคอนเซ็ปต์ PINK STAR IN THE CITY ท่ามกลางเหล่าคนดังในแวดวงความงาม ที่มาร่วมเช็กลิสต์สุดยอดบิวตี้ไอเทมที่ต้องมี โดยมี หิรัญ ตันมิตร, ปริญญา วะนะศุข ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย อ้อยใจ วงศ์ลีลากรณ์, อารยา ขันทปราบ ร่วมงาน ณ ชั้น G, เกษรอัมรินทร์ ปทุมวัน

หิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.อีฟแอนด์บอย เผยว่า เป็นงานที่การันตีความนิยมจากยอดขายจริง ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วประเทศไทย ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยปีนี้มีแบรนด์เข้าร่วมรับรางวัล 108 รางวัล จากสินค้ามากกว่า 100,000 บิวตี้ไอเทมชั้นนำ ทั้งแบรนด์ต่างประเทศและในประเทศ แบ่งรางวัลเป็น 5 ประเภท ได้แก่ น้ำหอม, เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย อาหารเสริม, ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม อุปกรณ์เสริมความงาม

สำหรับปีนี้แฟนๆ อีฟแอนด์บอยนอกจากจะได้พบกับ KYLIE COSMETICS แบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังระดับโลกจาก KYLIE JENNER ซึ่งเป็น EXCLUSIVE ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น KYLIE MATTE LIP KITS ลิปแมตต์สุดไอคอนิกเนรมิตลุคสวยปังได้ในแท่งเดียว KYLIE POWER PLUSH LONGWEAR FOUNDATION รองพื้นเนื้อเบสช่วยเบลอผิวให้ผิวเรียบเนียน เสริมมิติให้ใบหน้า และล่าสุดกับ COSMIC BY KYLIE JENNER น้ำหอมกลิ่นแรกของแบรนด์ ที่เพิ่งเปิดตัวไป ซึ่งรังสรรค์จากตัวตนของ KYLIE JENNER อย่างแท้จริง ให้ความหอมหวานฟลอรัลมีระดับทั้งกลางวันและกลางคืน รวมถึงยังมี EXCLUSIVE BRAND อีกมากมาย