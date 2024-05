“โบว์ เมลดา” ส่งต่อ “ความมั่น Shine” โชว์กลิ่นหอมใหม่ มั่นใจในแบบตัวเอง

เพราะความมั่นใจ และการรู้สึกดีกับตัวเองทำให้ผู้หญิงอย่างเรามีความสุข

ผู้นำผลิตภัณฑ์เพิ่มเสน่ห์และความมั่นใจให้แก่สาววัยใสด้วยความหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ภายใต้บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) บริษัทสินค้าอุปโภคชั้นนำสัญชาติไทย คุณภาพระดับสากล จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมความมั่นของผู้หญิงให้เปล่งประกายในแบบของตัวเอง

ล่าสุดจัดงาน “Eversense Make Me Shine” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เอเวอร์เซ้นส์ อินเทนซีฟ โรลออน และ เอเวอร์เซ้นส์ เมด มาย เดย์ คอลเลคชั่น เพอร์ฟูม มิสท์ ที่ยกระดับความหอมและความพรีเมียม ตอบโจทย์ทั้งสาววัยทีน และวัยทำงาน พร้อมส่งต่อ "ความมั่น Shine" โดยมี “โบว์” เมลดา สุศรี พรีเซนเตอร์สาวหน้าหวาน ร่วมเปล่งประกายความมั่นใจจากเสน่ห์กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของเอเวอร์เซ้นส์ ท่ามกลางบรรยากาศสุดสดชื่นที่จะ เมด มาย เดย์ ให้ทุกคนที่ร่วมงาน ณ ลานอีเดน ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ภายในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เอเวอร์เซ้นส์ อินเทนซีฟ โรลออน และ เอเวอร์เซ้นส์ เมด มาย เดย์ คอลเลคชั่น เพอร์ฟูม มิสท์ “โบว์” เมลดา สุศรี พรีเซนเตอร์สาวสวยเผยโฉมมาพร้อมความหอม ร่วมส่งต่อความมั่น Shine ผ่านเพอร์ฟอร์แมนช์โชว์ที่เล่าถึงการมิกซ์ความหอมของเอเวอร์เซ้นส์ เมด มาย เดย์ คอลเลคชั่น ทั้ง 3 กลิ่น ได้แก่ สีชมพู กลิ่นกุหลาบ, สีฟ้า กลิ่นดอกเดซี่ และสีม่วง กลิ่นดอกแมกโนเลีย ซึ่งเป็นความหอมพิเศษที่เอเวอร์เซ้นส์ได้คิดค้นขึ้นมาใหม่ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีที่ให้กลิ่นหอมติดทนนานถึง 8 ชม. หรือหากวันไหนอยากได้กลิ่นหอมพิเศษ อัพเลเวลความหอมขึ้นไปอื่น ก็สามารถมิกซ์แต่ละกลิ่นเข้าด้วยกันได้อีกด้วย

โบว์ เล่าความประทับใจในฐานะแฟนตัวจริงของแบรนด์เอเวอร์เซ้นส์ตั้งแต่เรียนชั้นมัธยม ว่า “ตอนนั้นเริ่มเป็นสาว ก็อยากเป็นคนที่มีกลิ่นหอมติดตัว เรียกว่าเป็นแบรนด์แรกที่เริ่มใช้ เหมือนเป็นเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันกับโบว์ อย่างเอเวอร์เซ้นส์ เมด มาย เดย์ คอลเลคชั่น ที่ทุกวันนี้ใช้เป็นประจำ มีทั้งหมด 3 กลิ่น ซึ่งเมื่อนำแต่ละกลิ่นมามิกซ์เข้าด้วยกันจะเกิดความหอมรูปแบบใหม่ เพิ่มได้เป็น 6 กลิ่นเลยทีเดียว

นอกจากนี้ พรีเซนเตอร์สาวหวาน ยังแนะนำการมิกซ์กลิ่นหอมให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ในแต่ละวัน ว่า “ถ้าวันไหนจะไปเดตกับแฟน เราก็ต้องการมู้ดความสุข ความร่าเริงสดใส ซึ่งกลิ่นที่เหมาะกับความรักที่หอมกรุ่น ก็ต้องมิกซ์กลิ่นสีชมพู Full of love ที่มีกลิ่นหอมของกุหลาบ ผสมกับสีฟ้า Wonder fun ที่มีกลิ่นดอกเดซี่ เมื่อนำมาฉีดมิกซ์เข้าด้วยกัน จะได้ความหอมแบบเฟรช ๆ สดชื่น หรือวันที่จะไปสนุกกับเพื่อน ๆ ที่ต้องอัพเอเนอจี้ขึ้นมา ก็ต้องเป็นกลิ่นหอมที่มีความยั่วยวน มีเสน่ห์ผสมกัน อย่างสีม่วง Glamour shine ที่มีกลิ่นหอมมีเสน่ห์จากดอกแมกโนเลีย เมื่อนำมิกซ์เข้ากับสีชมพู Full of love จากดอกกุหลาบ จะให้กลิ่นความหอมหวานที่ยั่วยวน ส่วนวันไหนจะไปเที่ยวทะเลชิล ๆ ต้องยกให้สีฟ้า Wonder fun ที่ให้ความหอมสดชื่น ผสมกับสีม่วง Glamour shine จะให้ความหอมที่รู้สึกเซ็กซี่ ดึงดูดใจ และมีความสดใสในตัว

“สำหรับทิปส์ในการใช้หอมให้หอมติดทนนานตลอดทั้งวัน ให้ฉีดตามจุดข้อพับต่าง ๆ ในร่างกาย อย่างข้อมือ 2 ข้าง แล้วถูข้อมือทั้งสองเบา ๆ จากนั้นฉีดที่ข้อพับแขนทั้ง 2 ข้าง รวมทั้งฉีดที่บริเวณท้ายทอย และปิดท้ายฉีดพรมในอากาศรอบตัว ๆ เพื่อเพิ่มความหอมให้ทั่วถึงทั้งตัว และอีกสิ่งสำคัญก่อนออกจากบ้านนอกจากฉีดน้ำหอมแล้ว อย่าลืมปกป้องกลิ่นกายไปอีกขั้นด้วย เอเวอร์เซ้นส์ อินเทนซีฟ ไบรท์ โรลออน ที่ช่วยให้ใต้วงแขนดูไบรท์ขึ้นภายใน 3 วัน และช่วยระงับกลิ่นเหงื่อ และปกป้องกลิ่นกายยาวนาน 72 ชั่วโมง อย่างเวลาโบว์ไปกองละคร วันไหนต้องอยู่ถ่ายละครกันตั้งแต่เช้าจนดึกดื่น จะเห็นเลยว่า เวลาใส่เสื้อสีเข้ม ๆ เวลาเหงื่อออกจะไม่มีรอยคราบขาวใต้วงแขนเลย”