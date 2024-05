‘10 เดรสยอดแย่’ ในเทศกาลหนังเมืองคานส์ 2024

นักแสดงสาวชาวไทย แฟชั่นนิสต้าขาประจำบนพรมแดง ที่ลุคนี้ไม่ผ่านอย่างแรง กับชุดลูกไม้ซีทรูแบรนด์ Maison Margiela มองทะลุปรุโปร่งเห็นชุดชั้นในสีดำ ที่ใส่ไปร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง Megalopolis

ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการตัดสิน เธอเข้าร่วมงานพรมแดงรอบฉายภาพยนตร์เรื่อง ‘Kinds of Kindness’ ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่ 77 ที่ Palais des Festivals ด้วยชุดของ Iris van Herpen จากคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วง 2022

ผู้กำกับฯ ขายดีจากภาพยนตร์เรื่อง ‘Barbie’ เข้าร่วมงานพรมแดงในพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ด้วยชุดของ Maison Margiela จากคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิ 2024

นักแสดงชาวอินเดีย อดีตนางแบบซึ่งมีชื่อเสียงมาจากเวทีประกวดนางงาม เจ้าของตำแหน่ง Miss World ปี 1994 เธอเข้าร่วมงานพรมแดงรอบฉายภาพยนตร์เรื่อง ‘Kinds of Kindness’

นักแสดงชาวฝรั่งเศส ที่เคยเป็นนางเอกคนแรกของแฟรนไชส์ภาพยนตร์ ‘Mission: Impossible’ ภาคแรก เธอเข้าร่วมงานเทศกาลเมืองคานส์ปีนี้ในฐานะคณะกรรมการตัดสิน

สาวข้ามเพศที่ก่อนหน้านี้เคยกระแสแรง ปรากฏตัวในรอบฉายภาพยนตร์เรื่อง ‘Kinds of Kindness’ ในฐานะนักแสดงร่วม

ตัวแม่ของวงการนางแบบจากเยอรมนี ที่บางครั้งก็พลาดอย่างเหลือเชื่อ ในวันเปิดเทศกาลหนังเมืองคานส์ เธอเข้าร่วมงานพรมแดงรอบปฐมทัศน์เรื่อง ‘The Second Act’

ดาราฮอลลีวูดบินตรงเข้าร่วมงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ด้วยชุดสูทลำลองยอดแย่ และเข้าร่วมงานรอบฉายภาพยนตร์เรื่อง ‘The Surfer’ ที่เขารับบทนำ

นางแบบระดับโลกสัญชาติฝรั่งเศส เป็นแขกรับเชิญงานรอบปฐมทัศน์เรื่อง ‘Furiosa: A Mad Max Saga’ ของผู้กำกับฯ จอร์จ มิลเลอร์

นักร้องและนักแสดงสาวจากไอซ์แลนด์ เข้าร่วมงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ในฐานะนักแสดงนำจากเรื่อง ‘Ljósbrot’ (When the Light Breaks) ที่เข้าชิงรางวัลปาล์มทองคำสาย Un Certain Regard ในปีนี้

เทศกาลนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 25 พ.ค. 67 กว่าจะสิ้นสุดงานคาดว่าคงจะมีชุดเดรสยอดแย่ปรากฏออกมาอีกไม่น้อย