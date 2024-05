สิ้นช่างภาพดังในตำนาน "เซียน-นภดล โชตะสิริ" คนดังร่วมโพสอาลัย

โดย เชอรี่-พัชทรี ภักดีบุตร ได้โพสว่า "ขอให้พี่เซียน-นภดล โชตะสิริ สู่สุขคติอยู่ในภพภูมิที่ดีค่ะ" และให้รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการงานสวดพระอภิธรรม นายนภดล โชตะสิริ (พี่เซียน) ว่าจะมีขึ้น ณ วัดธาตุทอง ศาลา 7 (แก้ว-ทองดี อัตถากร) โดยในวันที่ 23 พ.ค. 2567 จะมีการรดน้ำศพในเวลา 16.00 น.และสวดพระอภิธรรมในเวลา 18.00 น.

และวันที่ 24-25 พ.ค. สวดพระอภิธรรมเวลา 18.30 โดยมีกำหนดฌาปนกิจ ในวันที่ 26 พ.ค. เวลา 17.00 น.

ซึ่งหลังจากการแจ้งข่าวการจากไปของช่างภาพระดับตำนานก็มีคนดังหลายคนที่เคยสัมผัสกับพี่เซียนอย่าง "หมู-พลพัฒน์ อัศวประภา" หรือ "หมูอาซาว่า" ร่วมโพสข้อความอาลัยรำลึกถึงช่างภาพในตำนานว่า "เมื่อตอนเด็กๆ มีอะไรเริ่มดลใจให้ หลงใหลแฟชั่นกันนะ? สมัยก่อน การฝันอยากเป็นดีไซนเนอร์เป็นเรื่องเลือนรางและเป็นไปได้ยากมาก เพราะแทบจะพูดได้ว่าบ้านเรายังไม่มีอุตสาหกรรมแฟชั่นจริงๆ จังๆ เอาเป็นว่าถ้าจะย้อนดูประวัติศาสตร์แฟชั่นบ้านเราในยุค 1980 น่าจะเป็นยุคเริ่มต้นของวงการแฟชั่น

สมัยนั้นหนังสือสองเล่มซึ่งถือเป็น Bible ของเด็กรักแฟชั่นคือ เปรียว และลลนา ผมจำภาพถ่ายแฟชั่นของ น้าเซียน นภดล โชตะสิริ และพี่โต วิทยา มารยาท ได้เป็นอย่างดี ท่านทั้งสองถือเป็นช่างภาพแฟชั่นชั้นนำ แนวก้าวหน้า ของเมืองไทยในสมัยนั้น แฟชั่นเซ็ต ของ พี่ป้อง Ong-art พี่ตั้ว Dungjai Bis พี่โหน่ง ปริญญา พี่ป้อม Tirapan พี่เจี๊ยบ Pichita พี่จ๋อม Theatre Greyhound Soda พี่ โอ KOS และอีกหลายๆ แบรนด์ ถือเป็นครูของผมทั้งสิ้น ผลงานของทุกท่านเหล่านั้นสอนให้ผมรู้จักฝันและจินตนาการ และที่สำคัญทำให้ผมมองเห็นตัวตนของตัวเองชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ และทำให้ผมก่อสร้างร่างเมล็ดพันธุ์แฟชั่นในตัวเองจนเป็นผมในทุกวันนี้

กราบลาน้าเซียน นภดล โชตะสิริ อีกหนึ่งผู้อยู่เบื้องหลังและผู้สร้างวงการแฟชั่นไทยให้เติบโตงอกงามจนทุกวันนี้ I am so grateful to be able to witness, learn ,and inspire from your work for many decades. You are and will always be a LEGEND."

นอกจากนี้อีกหนึ่งแฟชั่นกูรูและสไตลิสต์แถวหน้าของเมืองไทย “หนุ่ม-อภิวัฒน์ ยศประพันธ์” ที่โลดแล่นอยู่ในวงการแฟชั่นไทยมากกว่า 40 ปีก็ได้กล่าวรำลึกถึงพี่เซียนว่า "กราบลาพี่เซียนช่างภาพที่ทำให้ผม หลงใหลแฟชั่น ตั้งแต่กลางยุค 70 ผ่านนิตยสารลลนา และได้ใช้แฟชั่นทำงานเลี้ยงครอบครัวและตัวเอง ทำงานกับพี่เซียน ถ้าทำผิด พี่เซียนจะดุ โดยการมองหน้าและใช้สายตา ดูเสร็จจะสอนว่าทำแบบนั้นไม่ได้ เพราะอะไร ที่ถูกต้องทำอย่างไรเพราะอะไร"

สำหรับ "นภดล โชตะสิริ" หรือพี่เซียน หรือ น้าเซียน ที่นางแบบทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่เรียกกันคุ้นเคย เขาเป็นช่างภาพที่ถ่ายให้กับปกนิตยสารชั้นนำ ในรูปแบบการนำเสนอหญิงสาวแต่งกายทันสมัย เน้นใบหน้าชัดเจน ซึ่งถือเป็นการสร้างแพทเทิร์นให้กับนิตยสารรุ่นต่อๆ มา จนทุกคนยกให้เป็นช่างภาพระดับตำนานของเมืองไทยไปแล้ว

