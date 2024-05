สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน จากสามัญชนสู่ขวัญใจพสกนิกร

กลายเป็นไวรัลข่าวดังในเมืองไทยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อ สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ได้เสด็จเยือนประเทศไทย เพื่อทรงงานด้านการดูแลและพิทักษ์เด็กเยาวชน อันเป็นภารกิจที่ทรงดำเนินงานมาอย่างยาวนาน โดยทรงเป็นผู้ก่อตั้ง World Childhood Foundation และทรงมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับเหล่าผู้ร่วมงาน รวมทั้งทรงเต้นรำอย่างเพลิดเพลิน พร้อมฉายพระรูปอย่างเป็นกันเอง

ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุม Child Protection Summit, Bangkok 2024 ที่องค์การสหประชาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหาหนทางแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก งาน The Exhibition of Children Projects and ACORN Sit-down Dinner Foundation เพื่อมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก องค์กรไม่แสวงหากำไร

พระองค์ทรงสร้างความประทับใจ เพราะความไม่ถือพระองค์ ซึ่งเป็นพระราชอิริยาบถส่วนพระองค์ นั่นอาจเป็นเพราะพระราชประวัติที่ทรงกำเนิดแก่สามัญชน ก่อนที่จะทรงพบรักกับสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ในช่วงโอลิมปิกปี 1972 ที่เยอรมัน โดยทรงทำหน้าที่เป็นทีมงานประชาสัมพันธ์เมืองมิวนิค

พระองค์มีพระนามเดิมว่า ซิลเวีย เรนาเทอ ซอมแมร์ลัธ เป็นลูกครึ่ง เยอรมัน-บราซิล ที่ใช้ชีวิตในวัยเด็กที่บราซิล เยอรมัน และอาร์เจนติน่า การเติบโตในหลากหลายวัฒนธรรม ทั้งยังทรงร่ำเรียนด้านล่ามและการแปลภาษา โดยทรงพูดได้ถึง 6 ภาษา ทั้ง เยอรมัน, โปรตุเกส, สเปน, ฝรั่งเศส, อังกฤษ และสวีเดน แถมยังมีความสามารถด้านภาษามืออีกต่างหาก

ทุกวันนี้ทรงทำงานด้านการกุศล และได้ก่อตั้ง Mentor International องค์กรเพื่อเยาวชนที่ร่วมมือกับองค์กรอนามัยโลก ร่วมสร้างองค์กร World Childhood Foundation ส่งเสริมเรื่องความตระหนักรู้ด้านสมองเสื่อม แถมยังมีกองทุนดูแลการกีฬาให้กับเด็กๆ ผู้พิการ