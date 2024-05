คนดังสาวกซิติเซนสัมผัสซีรีส์ก่อนใคร!

แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ ไทยแลนด์ (LDI Enterprise Thailand) ผู้จัดจำหน่ายนาฬิกา “ซิติเซน” (CITIZEN) ในประเทศไทย คิกออฟแคมเปญ The return of CITIZEN กับนาฬิการุ่นไอคอนิก “Tsuyosa” และ การลอนช์ Citizen Godzilla X Promaster Dive Limited Edition เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ล่าสุด จัดงานใหญ่ฉลองเปิด Pop up Store แห่งใหม่ ณ ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ วันนี้-31 พ.ค. 67

ภายในงานมีคนดังร่วมงานคับคั่ง อาทิ ชัชชฎา และศุภนัฐ ก้องธรนินทร์, ฐิติพงศ์ ล้อประเสริฐ, ณภัทร-นัตธนนท์ ปิ่นโรจน์กีรติ, ลภัส งามเชวง, ศิวกร อดุลสุทธิกุล, จักริน กังวานเกียรติชัย ฯลฯ

กฤศณัฏฐ์ กิจวิทยศักดิ์ ผจก.ทั่วไป บจก.แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อฉลองความสำเร็จของแคมเปญ และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีนาฬิกาเรือนแรกของแบรนด์ จึงได้จัดนิทรรศการ Timeless City บอกเล่าเรื่องราวของซิติเซน รวมถึงจัดแสดง “Tsuyosa” ไอคอนิกคอลเลกชันที่สะท้อนถึงตัวตนผ่านสีสันหลากเฉดสี และเผยโฉม Promaster FUGU Thailand Limited Edition การกลับมาของปลาปักเป้าในตำนาน บนหน้าปัดสีน้ำเงินสุดหรู ผลิตเพียง 300 เรือนเฉพาะเมืองไทย พิเศษ! กับแพกเกจใส่นาฬิการูปแบบ Tank ดำน้ำสีน้ำเงิน สำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะวางจำหน่ายเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งยังได้จัดแสดง CITIZEN ซีรีส์ใหม่ที่กำลังจะเผยโฉมในปี 2567 อาทิ CITIZEN Promaster ได้แก่ Promaster Land Series นาฬิกาภาคพื้นดิน, Promaster SKY Series นาฬิกานักบิน, Promaster MARINE Series นาฬิกาดำน้ำ

อีกหนึ่งไฮไลต์คือ ไอคอนิกคอลเลกชัน Tsuyosa จากซีรีส์ NJ0151-53W หน้าปัดสี sunray rainbow สีน้ำเงินในสไตล์ multi colour-tone สีรุ้ง และ Tsuyosa small second หน้าปัดสลักลวดลาย Guilloché-like มีให้เลือก 3 สี olive green, Blue, gray