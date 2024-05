รำลึกถึงการจากลาของ จิม ทอมป์สัน ผ่านแฟชั่นเซต The Memory of the Highlands

แฟชั่นเซตครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของจิม ทอมป์สัน กับการเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของตำนานที่ไร้ความกระจ่างบนหน้าประวัติศาสตร์โลก โดยแบรนด์ได้ชวน น้ำตาล-ชลิตา ส่วนเสน่ห์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 และ เหล่าโมเดลชื่อดัง มาร่วมถ่ายทอดแฟชั่นไอเทมสุดยูนีคจากคอลเลกชันใหม่ ท่ามกลางความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของคาเมรอน ไฮแลนด์ ไม่ว่าจะเป็น The Moonlight Bungalow, ไร่ชา BOH และวิวทิวทัศน์ใจกลางเมืองทานาห์ ราตะ

ช่วงบ่ายวันอีสเตอร์ในเดือนมีนาคมปี 1967 จิม ทอมป์สัน ได้ออกไปเดินเล่นนอกที่พักในคาเมรอน ไฮแลนด์และหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ปริศนาที่ยังไร้คำตอบได้กลายเป็นตำนานเล่าขานของคาเมรอน ไฮแลนด์ โรมแรม Cameron Highlands Resort มีห้องน้ำชา Jim Thompson Tea Room และห้องสวีต Jim Thompson Suite เพื่อเป็นการรำลึกถึงราชาไหมไทยผู้เป็นตำนานของเมือง ทั้งยังมี Jim Thompson Trail ซึ่งเป็นเส้นทางเดินป่าในพื้นที่ดังกล่าวเพื่ออุทิศแด่ความหลงใหลธรรมชาติของจิม ทอมป์สัน

แฟชั่นเซต The Memory of the Highlands อวดคอลเลกชันที่จัดเต็มทั้งไอเทมสำหรับผู้หญิง ผู้ชาย พร้อมด้วยแอกเซสซอรี่มากมาย เปี่ยมไปด้วยลายปรินต์และสีสันที่อินสไปร์มาจากวัฒนธรรมตะวันออก บอกเล่าเรื่องราวของการออกเดินทางสู่เส้นทางใหม่ ๆ อันสอดคล้องกับดีเอ็นเอของแบรนด์

นันท์นภัส เวโรจนวัฒน์ ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด จิม ทอมป์สัน กล่าวว่า “แคมเปญ The Memory of the Highlands สุดพิเศษในครั้งนี้ เราพาทุกคนเดินทางสู่อดีตเพื่อรำลึกถึงโมเมนต์แห่งการจากลาที่ยังคงปริศนาของโลก ในขณะเดียวกันเรายังฉลองการเดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์ของจิม ทอมป์สัน ผ่านคอลเลกชันใหม่ที่งดงาม ทันสมัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้ก่อตั้งแบรนด์”

โลเคชันสุดพิเศษในแฟชั่นเซตนี้คือซีนที่ The Moonlight Bungalow รีสอร์ตท่ามกลางธรรมชาติที่จิม ทอมป์สัน พักอยู่กับเพื่อน ๆ ก่อนการหายตัวไป ที่พักสไตล์อิงลิชคอตเทจสุดอบอุ่นแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ในตำนานที่นักท่องเที่ยวหมุนเวียนมาเยี่ยมชมเข้าพัก โดยรีสอร์ตยังคงดูแลรักษาพื้นที่ทั้งด้านในและด้านนอกไว้เป็นอย่างดีให้เหมือนกับวันที่จิม ทอมป์สันเข้าพักครั้งสุดท้าย

ภาพสุดพิเศษจากแฟชั่นเซตนี้ คือซีนที่โมเดลนั่งปิกนิกหน้า Moonlight Bungalow ถือเป็นการจำลองภาพสุดท้ายที่เพื่อนถ่ายจิม ทอมป์สันไว้ ไอเทมที่สวยสะดุดตาเห็นจะเป็นกระเป๋า Quilted Bag with Silk Striped ลวดลายเก๋ที่อินสไปร์จากคอลเลกชันในยุค 1960-1970 ทว่านำมาตีความใหม่และใส่ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานของเหล่าแฟชั่นนิสต้า แฟชั่นในคอลเลกชันนี้ชูความงดงามของลายปรินต์เปี่ยมดีเทล อาทิ ลวดลาย Flora-Mania ของไม้เลื้อยที่อวดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

ไร่ชาถือเป็นแลนด์มารก์สำคัญของคาเมรอน ไฮแลนด์ โดยอีกหนึ่งเดสติเนชันที่ห้ามพลาดคือไร่ชา BOH ที่เขียวชอุ่มสุดลูกหูลูกตาซึ่งจิม ทอมป์สัน ได้ฉายภาพธรรมชาติสุดตระการตาพร้อมด้วยนางแบบที่อวด Cropped Pima Tee เสื้อครอปดีไซน์เท่ที่แมตช์เป็นลุคสวย ๆ ได้ง่าย ๆ

นอกจากพื้นที่ราบสูงท่ามกลางธรรมชาติแล้ว คาเมรอน ไฮแลนด์ยังมีเมืองเปี่ยมเสน่ห์อย่าง “ทานาห์ ราตะ” ที่เหล่าโมเดลได้ไปอวดลุคใส่สบายทั้ง Shirt Jacket เชิ้ตแขนยาวคอจีนพร้อมดีไซน์กระเป๋า พร้อมด้วย Hawaiian Slim-fit Shirt เชิ้ตฮาวายแขนสั้น และ Long-Sleeved Shirts with Button Down เชิ้ตแขนยาวคอปกผ้าคอตตอน 100%

แคมเปญ The Memory of the Highlands เป็นการถ่ายทอดคอลเลกชันแฟชั่นที่โชว์หลากหลายดีไซน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่และลวดลายสุดไอคอนิกอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ โดยนำเสนอผ่านซีนประวัติศาสตร์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสานต่อความสำเร็จของแบรนด์จวบจนปัจจุบัน