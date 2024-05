“มาย-ภาคภูมิ” โชว์เล่นกีต้าร์ร้องเพลงโปรด ในงาน GUERLAIN เปิดตัวคู่ผลิตภัณฑ์เหนือชั้นใหม่

ได้ฤกษ์เปิดตัวคู่ผลิตภัณฑ์เหนือชั้นใหม่ GUERLAIN (เกอร์แลง) เนรมิต BeeLab แนะนำ Abeille Royale Double Clarify & Repair Essence and Cream คู่ผลิตภัณฑ์เหนือชั้นใหม่กับการค้นพบเทคโนโลยีขั้นสูง Dynamic BlackBee Repair และ Brightness Activating Concentrate ฟื้นฟู 8 จุดกำเนิดความกระจ่างใสแก้ไขได้ภายใน 8 สัปดาห์ พร้อมเปิดตัวแป้งในตำนาน Météorites 2024 แป้งเนื้อมุกที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 95% การันตีความกระจ่างใสนาน 12 ชั่วโมงที่มีให้เลือกถึง 4 เฉดสี

ภายในงานมีไฮไลท์สุดพิเศษจาก มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง Friend of Guerlain TH กับการแสดงกีต้าร์เพลงโปรดแบบเอ็กซ์คลูซีฟในบทเพลง Nothing’s gonna change my love for you และ เพลงเธอสวย พร้อมแชร์ประสบการณ์และความประทับใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเกอร์แลงที่ทำเอาสาวๆ เคลิ้มจนใจละลาย โดยมีเซเลบริตี้สาวผิวสวยมากมายร่วมงานด้วย อาทิ กวาง-ช้องมาศ บางชะวงษ์, ไอซ์-อธิชนัน ศรีเสวก, กระติ๊บ-ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล, พีช-ศิลป์ศุภา อภิรักษ์ทานนท์, ชวมณฑน์-ภณภิสา ปวโรดม, นันทมาลี-วรณัน ภิรมย์ภักดี, ฝันดาว-เหมือนฝัน แบ้สกุล เป็นต้น ณ โซน Beacon ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว METEORITES PEARLS “แป้งเนื้อมุกหลากสีในตำนาน” ที่เคยได้รับการรีวิวแน่นมาก จนนับเป็น Versatile Must have Item ที่สาวๆ ทุกคนต้องมีไว้ใช้เป็นไอเท็มเด็ดเวลาที่ต้องการเซ็ตผิวสวย นอกจากภาพลักษณ์ภายนอกจะงดงามด้วยบรรจุภัณฑ์ที่หรูหราราวกับจิเวลรี่ประดับโต๊ะเครื่องแป้งแล้ว METEORITES PEARLS ยังมาพร้อมคุณสมบัติที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 95% เป็นแป้งตลับเดียวที่ปิดจบฟินิชชิ่งงานผิวได้ครบทุกด้าน ทั้งเป็นการเซ็ตรองพื้น, ปรับสภาพผิวอำพรางริ้วรอย, ลดความมันเพิ่มความแมตต์ได้ถึง 8 ชม. และช่วยเติมแสงเพิ่มความสว่างสดใส แป้งไข่มุกสีหวานเนื้อแมตต์และเหลือบมุก การันตีความกระจ่างใสของผิวได้ยาวนานถึง 12 ชั่วโมง มาใน 4 เฉดสีใหม่ครบครัน

ด้าน มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง Friend of Guerlain ประจำประเทศไทย ได้เปิดเผยถึงเคล็บลับการเตรียมผิวก่อนออกงานสำคัญของมายคือการมาส์กหน้าก่อนแต่งหน้า โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนแบบนี้ การดูแลผิวและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งสำคัญ มายเลือกดูแลผิวจากภายในก่อนด้วยการดื่มน้ำวันละ 4 ลิตร ส่วนการดูแลภายนอกคือต้องเลือกสกินแคร์ที่ไว้ใจและดีที่สุด ขาดไม่ได้เลยในช่วงซัมเมอร์ คือ ผลิตภัณฑ์ Guerlain Abeille Royale Double Clarify & Repair Essence and Cream สกินแคร์คู่ดูโอ้ใหม่ที่ใช้แล้วรู้สึกผิวดีขึ้น กระชับ โดยเฉพาะเรื่องความกระจ่างใสที่เห็นผลได้ภายใน 8 สัปดาห์ อยากให้ทุกคนได้มาลองใช้เกอแลงด้วยกัน