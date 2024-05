รวม Pop Up แบรนด์ดัง กระแสเกินต้านจากทั่วโลก

ช่วงนี้ถ้าใครยังไม่มีไอเดียในการแต่งตัวรับลมร้อน แนะนำให้ไปอัปเดตเทรนด์แฟชั่นที่ สยามเซ็นเตอร์ ได้เลย เพราะช่วงนี้ได้รวม Pop Up แฟชั่นแบรนด์ดังไว้มากมาย เริ่มจาก Bitch with Brain ที่กลับมาแล้ว กับ Summer Collection - YOLO ให้สาวๆ ฮอตกว่าที่เคย กับ Blush in a Rush บลัชฉ่ำคุมมัน ที่มาครบทุกสี และ Good Wipes Only Speedy Makeup Remover Wipe ตัวแม่กลับมาแล้ว ที่ Bitch with Brain Pop Up Store ชั้น G (หน้า Sephora) วันนี้-26 พ.ค. 67

Tamashii Spot Bangkok สาขาสยามเซ็นเตอร์ จัดเต็ม ขนทัพโมเดลและฟิกเกอร์จากอนิเมะ ชื่อดัง อาทิ Dragon Ball Z, ONE PIECE , Mobile Suit Gundam, Ultraman รวมไปถึงอนิเมะเรื่องอื่นๆ พร้อมโปรโมชันพิเศษ ฉลองเปิดร้านแบบจัดเต็ม! มาพร้อมสินค้าสุดว้าว Tamashii Spot Exclusive ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้าน Tamashii Spot สยามเซ็นเตอร์

ครั้งแรกในประเทศไทยกับ Kirsh Pop-Up Store แบรนด์เสื้อผ้าสุดฮอตจากเกาหลี ที่ครองใจสาวๆ รวมถึงดารา เซเลบ ชื่อดังต่างยกให้เป็น Wish List ที่ต้องมีไว้ครอบครองทุกฤดูกาล กับลายเชอร์รีสุดคิวท์ จุดเด่นคือมาในแนว Girly ผสม Street Wear ตอบโจทย์สาวๆ หลายแนว ไม่ว่าจะสายหวาน หรือวันที่อยากได้ลุคสบายๆ เรียบๆ หรือจะลุคเท่ก็สามารถใส่ได้ ที่ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

Vanity Club XS แบรนด์ไทยคุณภาพเริ่ด มาพร้อม DNA สุดยูนีคสนับสนุนให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเอง เปิดแฟชั่นคลับสุดเอ็กซ์คลูซีฟของคนรุ่นใหม่ พร้อมให้คุณสนุกไปกับแฟชั่น แบบไร้ขีดจำกัด วันนี้-30 มิ.ย. 67 ที่ชั้น M สยามเซ็นเตอร์ ใกล้ทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS

Matter Makers แบรนด์ที่ผสานความร่วมสมัยของสตรีทแวร์ ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ที่ประสบความสำเร็จและน่าจับตา มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ในเรื่องของการออกแบบ การตัดเย็บที่ค่อนข้างชัดเจน บวกกับความสนุกเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย ครั้งนี้มาในรูปแบบ Pop Up Store มีไอเทมเสื้อผ้าแนวสตรีทร่วมสมัยและเครื่องประดับให้ชอปเพียบ ที่สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 1

ปิดท้ายกันด้วย Pop Mart Pop Up Store กับคอนเซปต์ใหม่ โลเกชั่นใหม่ ดีไซน์ใหม่ ในธีม Pop Factory สุดคิวท์ ที่จะมาเพิ่มความสุขและสีสันของแฟนๆ Pop Mart พร้อม Big Surprise สินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ฮิตและแรร์ที่สุด กลับมาให้เป็นเจ้าของกันแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ที่เอเทรียม 1 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์