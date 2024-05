กนกศักดิ์ ปิ่นแสง จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย

กนกศักดิ์ ปิ่นแสง นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคม รวมถึงแจ้งเรื่อง การเตรียมการเพื่อผลักดันให้กีฬาขี่ม้าโปโลถูกบรรจุในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยมี สมาชิกสามัญ สโมสรสมาชิก และผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ





สุรพล อุทินทุ กก.ผจก.บจก.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์, สมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท., สุทธิวรรณ อมาตยกุล ผอ.ฝ่ายเพิ่มมูลค่าผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ SMEs และกลุ่มผู้ประกอบการ ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “THAILAND GOLF & DIVE EXPO plus OUTDOOR FEST 2024” วันที่ 16-19 พ.ค. 67 ณ ฮอลล์ 5-6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



ภูยส มังกรกาญจน์ ผจก.ทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาดบริษัท เปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ ‘เปอโยต์’ จัดกิจกรรม ‘Bonjour The New 408’ สัมผัส New Peugeot 408 สปอร์ต ฟาสแบ็ค ครอสโอเวอร์ แบบใกล้ชิด พร้อมฟังเครื่องเสียงคุณภาพระดับโลกภายใต้แนวคิด ‘Peugeot x Focal’ 11-12 พ.ค. ที่โชว์รูม สาขาสุขุมวิท และ 25-26 พ.ค. 67 ที่สาขาวงเวียนพระราม 5-ราชพฤกษ์